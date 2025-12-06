Oglas

Femicid

Hrvatska i slovenska policija i dalje u potrazi za ubojicom iz Sitnica: "Vjerojatno je naoružan"

author
Hina
|
06. pro. 2025. 12:26
PU
PU međimurska

Policijska uprava Murske Sobote u suradnji s hrvatskom policijom nastavlja potragu za Josipom Oršušom, pozivajući građane da im se jave s informacijama te upozoravajući da je 40-godišnjak koji je u četvrtak pucao u dvije žene, od kojih je jedna umrla, vjerojatno naoružan.

Oglas

Josip Oršuš u naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao je u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

Policija iz nekoliko desetaka kilometara udaljene Murske Sobote priopćila je da je Oršuš visok između 175 i 180 centimetara, mršav te je nosio crnu jaknu, tamnosive hlače i svjetlosive tenisice.

Upozorila je kako je 40-godišnjak iz Piškorovca vjerojatno naoružan vatrenim oružjem. Slovenska policija u petak je na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla osobni automobil kojim je Oršuš pobjegao. 

Ubojstvo se dogodilo u naselju s dominantno romskom populacijom, a lokalni mediji pišu da su žrtve bile njegova supruga, trudna majka troje djece, te njezina sestra. 

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio da se najvjerojatnije radi o još jednom slučaju femicida, a potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.

Teme
Mursko Središće Obiteljsko nasilje Policijska potraga Ubojstvo femicid josip oršuš

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ