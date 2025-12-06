Hrvatska i slovenska policija i dalje u potrazi za ubojicom iz Sitnica: "Vjerojatno je naoružan"

PU međimurska

Policijska uprava Murske Sobote u suradnji s hrvatskom policijom nastavlja potragu za Josipom Oršušom, pozivajući građane da im se jave s informacijama te upozoravajući da je 40-godišnjak koji je u četvrtak pucao u dvije žene, od kojih je jedna umrla, vjerojatno naoružan.

Josip Oršuš u naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao je u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

Policija iz nekoliko desetaka kilometara udaljene Murske Sobote priopćila je da je Oršuš visok između 175 i 180 centimetara, mršav te je nosio crnu jaknu, tamnosive hlače i svjetlosive tenisice.

Upozorila je kako je 40-godišnjak iz Piškorovca vjerojatno naoružan vatrenim oružjem. Slovenska policija u petak je na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla osobni automobil kojim je Oršuš pobjegao.

Ubojstvo se dogodilo u naselju s dominantno romskom populacijom, a lokalni mediji pišu da su žrtve bile njegova supruga, trudna majka troje djece, te njezina sestra.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio da se najvjerojatnije radi o još jednom slučaju femicida, a potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.