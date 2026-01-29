"Narav i intenzitet migracija u proteklom su se desetljeću temeljito promijenili, a njihovu sigurnosnu dimenziju više nitko ozbiljno i ne dovodi u pitanje. Upravo toj novoj realnosti sada se nastoji prilagoditi i europska migracijska politika, s manje naivnosti nego ranije, uvodeći više reda i tražeći ravnotežu između sigurnosti, solidarnosti i odgovornog upravljanja. Ove promjene uzimaju zato u obzir i instrumentalizaciju migranata s ciljem destabilizacije Europe, kao i dugotrajne nadzore nad unutarnjim granicama”, kaže hrvatski zastupnik u europskom parlamentu Karlo Ressler, zamjenski član u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u kojem se najaktivnije bavi upravo pitanjem migracija i nadzora granica.