Kako kotira Zagreb u utrci za sjedište važne europske agencije: Ovo su plusevi i minusi gradova kandidata
Hrvatska je u prosincu lani u Bruxellesu predstavila kandidaturu Zagreba za sjedište Europske carinske agencije (EUCA), nove agencije koja će biti središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama. Hrvatska kao najmlađa članica EU-a nema još ni jednu decentraliziranu agenciju na svom tlu.
Devet se gradova natječe za domaćinstvo nove carinske agencije na razini EU-a, koja će nadzirati milijune jeftinih paketa – mnoge iz Kine – koji svakodnevno preplavljuju europske teretne terminale.
Carinska unija, osnovana 1968. godine, jedno je od najranijih postignuća Europske unije. Ukinula je carine na robu koja se kreće među državama članicama te ih zamijenila jedinstvenim tarifnim sustavom za uvoz izvan EU-a.
No sustav je godinama bio zapostavljen i slabo usklađen: 27 nacionalnih carinskih službi često se preklapaju u nadležnostima i koriste različite procjene rizika za sumnjive pošiljke, poput nesigurnih igračaka iz Kine ili ilegalnih droga.
To bi se trebalo promijeniti osnivanjem nove Carinske agencije EU-a (EUCA), planirane do 2028. godine, kao dijela ambiciozne reforme carinskog zakonodavstva Unije, s ciljem učinkovitog suočavanja s golemim brojem rizičnih pošiljaka koje je praktički nemoguće u potpunosti kontrolirati.
Institucije EU-a trenutačno biraju grad koji će ugostiti EUCA i njezinih 250 zaposlenika, čija će glavna zadaća biti nadzor velikog podatkovnog središta za razmjenu svih informacija o ulaznim i izlaznim pošiljkama.
Glavni gradovi država članica i Europski parlament još se spore oko postupka glasanja, pri čemu zastupnici nastoje spriječiti države da zadrže presudni utjecaj na odluku o tome tko će biti domaćin agencije.
U međuvremenu će Odbor Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u srijedu saslušati prezentacije devet gradova kandidata, i to u formatu „speed datinga“.
Ovo su zemlje koje se natječu: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).
Politico je pobrojao pluseve i minuseve svake od zemalja kandidatkinja
Najzagriženiji kandidat – Lille, Francuska
Plus: Velika početna prednost
Minus: Malo tko želi da Francuska pobijedi
Ako netko ima prednost, to je Lille. Tjednima prije nego što je Europska komisija zatvorila rok za prijave, ovaj se francuski grad već predstavljao kao idealan domaćin. Ipak, kada su carinski dužnosnici i novinari posjetili grad, neki su izrazili zabrinutost zbog blizine zgrade predložene za EUCA susjednim objektima. „Rusi bi se mogli jednostavno utaboriti vrata do“, našalio se kasnije jedan dužnosnik u Bruxellesu.
Zanimljivost: Francuska je potaknula raspravu na razini EU-a o e-trgovini i malim paketima najavivši uvođenje vlastite domaće naknade – no ta je ideja sada upitna zbog problema s državnim proračunom.
Borac za pravdu – Haag, Nizozemska
Plus: Smješten između Rotterdama i zračne luke Schiphol
Minus: Nije ni Rotterdam ni Schiphol
Haag možda nije logističko središte, ali nizozemska prijestolnica politike ističe da se nalazi između najveće europske luke i jedne od najprometnijih zračnih luka u EU-u, i za putnike i za teret. Budući da u gradu već djeluju Eurojust, Europol i Organizacija za zabranu kemijskog oružja, Haag se brendira kao grad mira i pravde.
Zanimljivost: EUCA bi bila smještena u zgradi bivšeg Haaškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, svega nekoliko minuta vožnje biciklom (naravno) od plaža u Scheveningenu.
Povezivač – Rim, Italija
Plus: Povijesne veze europskih regija i sjeverne Afrike
Minus: Prijava u zadnji čas jer Milano nije imao odgovarajući objekt
Vječni grad jedna je od rijetkih prijestolnica bez ijedne agencije EU-a (druge dvije talijanske agencije nalaze se u Torinu i Parmi). U prijavi Rim naglašava da je zgrada odabrana za EUCA – u brutalističkoj četvrti EUR iz Mussolinijeva doba – izravno povezana s frankfurtskom internetskom razmjenom, što osigurava visoku razinu redundantnosti i izravnu povezanost s globalnim operatorima i pružateljima sadržaja.
Za razliku od modernih tehnoloških zdanja koje nude drugi gradovi, rimska lokacija jedna je od povijesno najzanimljivijih: dovršena je 1958. godine i smatra se značajnim primjerom poslijeratne arhitekture.
Zanimljivost: U blizini se nalaze trapistički redovnici iz opatije Tre Fontane, poznati po proizvodnji piva.
Digitalni nomad – Málaga, Španjolska
Plus: Novi kibernetički centar i otpornost sustava
Minus: Vlada Španjolske nema mnogo saveznika u Europi
Osim Bukurešta, Málaga je grad najudaljeniji od Bruxellesa među kandidatima. Ipak, u prijavi se ističe da je internetska latencija prema Parizu, Bruxellesu i Amsterdamu svega 15 do 20 milisekundi. Grad jamči i „kontinuitet usluga čak i tijekom kibernetičkih napada ili fizičkih poremećaja“.
Partneri zaposlenika EUCA-e mogli bi pronaći atraktivne poslove u novom Mercedesovu istraživačkom centru za velike podatke i umjetnu inteligenciju ili u španjolskoj podružnici belgijskog poluvodičkog diva IMEC-a. Prema Savillsu, Málaga je i vodeći europski grad za menadžere-nomade.
Zanimljivost: Dok je nacionalna vlada socijalistička, Andaluzijom upravlja konzervativna Narodna stranka – što bi moglo pomoći u pridobivanju vlada iz redova EPP-a.
Pionir s prve linije – Varšava, Poljska
Plus: Iskustvo s vanjskim granicama i blizina Frontexa
Minus: Još nije veliki teretni centar
Granice su pitanje sigurnosti – a Poljska tvrdi da ima znanje potrebno za povezivanje carinskog nadzora s upravljanjem vanjskim granicama EU-a, što već čini putem Frontexa. U samouvjerenoj prijavi stoji da „Varšava nudi najbolju perspektivu za razumijevanje vanjskih granica Unije“.
Zgrada ponuđena za EUCA bit će dovršena tek u drugoj polovici 2027., što bi moglo umanjiti izglede grada, unatoč tvrdnjama da postoji dovoljno alternativnog uredskog prostora.
Zanimljivost: Varšavska sirena vjerojatno je najcool logo među svim kandidaturama.
Novi klinac – Zagreb, Hrvatska
Plus: Hrvatska je jedna od rijetkih članica bez ijedne agencije EU-a
Minus: Nije veliko teretno ni zračno čvorište
Dodjela prve europske agencije Hrvatskoj bila bi simbol njezina brzog sazrijevanja nakon ulaska u EU 2013., a potom i u europodručje i Schengen. Upravo činjenica da nema nijednu agenciju najjači je argument Zagreba. Uz Cipar i Bugarsku, Hrvatska nema konkurenciju u toj kategoriji.
Zgrada predložena za EUCA u uporabi je od 2021. godine. Nakon potresa 2020. koristi je sveučilište, ali su „administrativni postupci preseljenja već pripremljeni i mogu se odmah provesti“.
Zanimljivost: Zagreb još nema akreditiranu Europsku školu, što bi moglo umanjiti njegove izglede.
Ljubitelj povijesti – Porto, Portugal
Plus: Portugal je prije stoljeća praktički izmislio carinu
Minus: Udaljenost od logističkog središta Europe
„Majka svih luka“ želi započeti novu eru, predvodeći usklađivanje europskih carinskih pravila s ruba kontinenta. Povijesna zgrada Alfândega do Porto, nasuprot vinskim podrumima Porta, nekada je bila carinarnica, a danas je kongresni centar.
Portugal također nudi povlašteni porezni režim od 20 posto za supružnike zaposlenika EUCA-e te tvrdi da je u samom vrhu Europe po obrazovanju i akademskoj izvrsnosti, piše Politico.
Zanimljivost: Moderna uredska zgrada bit će tik uz metro – ali još nije izgrađena.
Džoker – Liège, Belgija
Plus: Zračni teretni centar u središtu poplave e-trgovinskih paketa
Minus: Kao valonski projekt ima ograničenu potporu savezne vlade
Brojni diplomati u Bruxellesu tvrde da kandidatura Liègea dolazi uglavnom iz Valonije, uz minimalnu potporu savezne vlasti. Belgija je doduše organizirala događaj pri stalnom predstavništvu, gotovo u potpunosti na engleskom jeziku. Znakovito: Liège nema ni posebnu internetsku stranicu kandidature.
Iako grad ima snažno zračno-teretno čvorište, još se bori s industrijskom ostavštinom čeličana. EUCA bi mogla udahnuti novu energiju, no zgrada uz poznati kolodvor Guillemins bit će gotova tek početkom 2029.
Zanimljivost: Sve institucije EU-a mogle su završiti u Liègeu – da je povijest krenula malo drukčijim putem.
Daleki autsajder – Bukurešt, Rumunjska
Plus: Hipsterski šarm zapostavljenog dijela Europe
Minus: Malo tko je očekivao njihovu kandidaturu
Carina je pitanje kohezije, poručuje Rumunjska. „Smještaj EUCA-e u Bukureštu ojačao bi koheziju Unije postavljanjem ključne strateške institucije u regiju presudnu za sigurnost europskih trgovinskih tokova“, navodi se u prijavi, uz podsjetnik na ulogu dunavskih luka kao ključne logističke linije za Ukrajinu tijekom posljednje četiri godine ruske agresije.
Zgrada predložena za EUCA nalazi se između zapuštene tvorničke hale i autosalona Subaru – ali je barem odmah dostupna.
