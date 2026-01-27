Ako netko ima prednost, to je Lille. Tjednima prije nego što je Europska komisija zatvorila rok za prijave, ovaj se francuski grad već predstavljao kao idealan domaćin. Ipak, kada su carinski dužnosnici i novinari posjetili grad, neki su izrazili zabrinutost zbog blizine zgrade predložene za EUCA susjednim objektima. „Rusi bi se mogli jednostavno utaboriti vrata do“, našalio se kasnije jedan dužnosnik u Bruxellesu.