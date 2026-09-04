Vlada donijela niz odluka
Povećavaju se naknade pripadnicima Oružanih snaga za gašenje požara
Ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o povećanju novčanih naknada pripadnicima Oružanih snaga RH angažiranih na gašenju požara u Hrvatskoj i inozemstvu s dosadašnjih 40, tj. 90 eura na 150 eura neto, rečeno je u petak na sjednici Vlade.
"Jedna od ustavnih zadaća Oružanih snaga je pružanje humanitarne pomoći i pomoći civilnim institucijama i stanovništvu", podsjetio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, naglasivši njihov "nezamjenjiv i iznimno vrijedan angažman" u posebno rizičnim uvjetima i izravnoj zaštiti i spašavanju ljudskih života.
Stoga se odlukom ministra letačima, pilotima, kapetanima, kopilotima i tehničarima u posadama zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) angažiranima u protupožarnoj zaštiti, novčane naknade za svaki dan neposrednog angažiranja povećavaju s dosadašnjih 40 na 150 eura neto.
Pripadnicima Oružanih snaga, letačima, koji se upućuju na gašenju požara u inozemstvo naknada se povećava s 90 na 150 eura.
"Ovim povećanjem obuhvaćene su i djelatne vojne osobe angažirane na pružanju pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, hitnom zračnom medicinskom prijevozu, traganju i spašavanju, čime se dostiže standard u materijalnim pravima protupožarnih letačkih posada u inozemstvu i zadržavanje stručnog osoblja u obrambenom sustavu", naveo je ministar.
Kako je istaknuo premijer Andrej Plenković, radi se o oko 150 djelatnih vojnih osoba.
Uime cijele Vlade još jednom im je zahvalio na požrtvovnosti i angažmanu u zaštiti od požara u Hrvatskoj, ali i na brojnim misijama koje su imali u inozemstvu.
Odluka o visini naknade na zaštićenim prirodnim područjima
Vlada je donijela i odluku o visini novčane naknade, načinu isplate i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja.
Pravo na naknadu ostvaruju gradovi i općine koji na svom području imaju evidentirano zaštićeno područje, osim onih koje imaju status velikoga grada.
Javna ustanova, koja sukladno posebnom zakonu upravlja zaštićenim područjem te ostvaruje godišnji neto prihod od prodaje ulaznica veći od pet milijuna eura, dužna je gradovima i općinama isplatiti novčanu naknadu najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o isplati naknade.
Ukupna godišnja visina naknade utvrđuje se u odnosu na razinu godišnjega neto prihoda javne ustanove u prethodnoj godini od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenoga područja, površinu jedinice lokalne samouprave evidentiranu kao zaštićeno područje i broj stanovnika jedinice.
Za jedinice razvrstane od I. do IV. skupine utvrđuje se naknada do šest posto, za jedinice u V. skupini do pet posto, a za one razvrstane od VI. do VIII. skupine do četiri posto.
Sredstva dobivena od naknade su namjenska te se mogu koristiti isključivo za zaštitu okoliša i prirode te razvoj održivih oblika korištenja prostora.
Vlada je izmijenila odluku o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Izmjena je tehnička u smislu promjene naziva programa za poduzetnike.
Izmijenjena Uredba o postupku zapošljavanja u državnoj službi
Na sjednici Vlade izmijenjena je Uredba o postupku zapošljavanja u državnoj službi, poboljšavaju se odredbe koje se odnose na planiranje zapošljavanja, objavu internog oglasa, javnog poziva i javnog natječaja, obustavu postupka internog oglasa i javnog natječaja, intervju, bazu kandidata i provedbu postupka zapošljavanja iz baze, provjeru formalnih uvjeta iz javnog natječaja, testiranje kompetencija, interni oglas i javni natječaj za imenovanje rukovodećih državnih službenika.
Vlada je usvojila izvješće o korištenju fondova EU od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. U njemu se navodi kako je Hrvatska od pristupanja EU do kraja 2025. u proračun EU uplatila 6,92 milijarde eura dok je iz tog proračuna u hrvatski državni proračun uplaćeno 26,15 milijardi eura.
"Kad je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021.-2027., do 31. prosinca 2025. pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 9,46 milijardi eura, odnosno 73,64 posto raspoloživih EU sredstava. Ugovoreno je 7,27 milijardi eura, odnosno 56,56 posto ukupno dodijeljenih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura", naveo je državni tajnik Ministarstva EU fondova i regionalnog razvoja Domagoj Mikulić.
Što se tiče financijske omotnice za razdoblje 2014.-2020., do kraja 2025. ugovoreno je 12,36 milijardi eura, što iznosi 109,11 posto od ukupno dodijeljenih sredstava dok je ovjereno 12,81 milijardi eura, dodao je.
Iz instrumenata NEXT GENERATION EU je do kraja 2025. ukupno ugovoreno 851,63 milijuna eura, što je 98,54 posto od ukupno dodijeljenih sredstava.
Prihvaćeno je i Izvješće o provedbi Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Drugo je to izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije te je prvi tematski krug evaluacije na temu "Izgradnja povjerenja pružanjem podrške, zaštite i pravde", istaknuo je ministar rada Alen Ružić.
Vlada je prihvatila i izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2025., tijekom koje je Komora uprihodila 805.339 eura, dok su joj rashodi bili 786.567 eura. Komora je angažirala revizorsko društvo Audit iz Rijeke, koje je provelo reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu te izrazilo pozitivno mišljenje o njima.
Krajem 2025. u registrima koje vodi Ministarstvo financija bilo je upisano 188 revizorskih društava te 583 ovlaštenih revizora, dok upisanih samostalnih revizora, revizora iz drugih država članica i revizora iz trećih zemalja nije bilo, kao ni u 2024. godini.
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