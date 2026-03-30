Oglas

REAGIRALE INSTITUCIJE

Hrvatski diplomat fizički napadnut u Banjoj Luci: Vrijeđali ga na nacionalnoj osnovi

author
Hina
|
30. ožu. 2026. 19:40
PXL_141018_22329691
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatskog diplomata sinoć su fizički napali uz uvrede na nacionalnoj osnovi u središtu Banje Luke, na što je u ponedjeljak reagiralo Veleposlanstvo RH u Sarajevu koje je uputilo prosvjednu notu vlastima BiH, a incident je osudio i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.

Oglas

Incident su za Hinu potvrdili u veleposlanstvu Republike Hrvatske, navodeći kako je konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske napala veća skupina nepoznatih osoba koje su ga i vrijeđale na nacionalnoj osnovi. 

Iz veleposlanstva su istaknuli kako očekuju žurnu i temeljitu istragu, identifikaciju počinitelja te njihovo primjereno kažnjavanje, uz jasnu osudu kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom. 

Reagirao je i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. On je u posebno izdanom priopćenju osudio ovo nasilje, osobito zbog toga što se dogodilo nad diplomatskim predstavnikom. Upozorio je da takvi incidenti ozbiljno narušavaju sigurnost i stvaraju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebice među pripadnicima hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda. 

Po njegovim riječima, o napadu je obaviještena policija u Republici Srpskoj, Dodao je kako očekuje od nadležnih institucija da u najkraćem roku rasvijetle okolnosti napada i pronađu počinitelje kako bi se poslala jasna poruka da nasilje ove vrste neće biti tolerirano. 

Teme
banja luka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ