Hrvatski grad povećao naknade za novorođenčad

Grad objašnjava kako se na dizanje naknada odlučio želeći na taj način potaknuti demografsku obnovu i pomoći mladim obiteljima u prvim mjesecima djetetova života. Detaljne informacije o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na naknadu za novorođenčad dostupne su na službenim stranicama Grada Senja ili u nadležnom upravnom odjelu.