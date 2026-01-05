Oglas

Hrvatski grad povećao naknade za novorođenčad

Hina
05. sij. 2026. 09:10
Grad Senj objavio je kako je s početkom ove godine povećao naknade za novorođenčad, ona za prvo dijete iznosi 700, umjesto dosadašnjih 400 eura.

Prema novoj odluci koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine, naknada za prvo dijete povećava se s dosadašnjih 400 na 700 eura, a naknada za drugo sa 700 na 1.000 eura.

Iznos naknade za roditelje s troje ili više djece ostaje nepromijenjen te i dalje iznosi 2.800 eura, a isplaćivati će se kao i do sada u osam obroka, sukladno važećim odredbama.

Grad objašnjava kako se na dizanje naknada odlučio želeći na taj način potaknuti demografsku obnovu i pomoći mladim obiteljima u prvim mjesecima djetetova života.  Detaljne informacije o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na naknadu za novorođenčad dostupne su na službenim stranicama Grada Senja ili u nadležnom upravnom odjelu.

Teme
Senj naknada novorođenčad

