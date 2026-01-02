Ova županija uvela dar od tisuću eura za svako novorođenče. Objavljeni uvjeti

Dubrovačko-neretvanska županija uvela je s prvim danom 2026. godine dar od tisuću eura za svako novorođenče, za što je u proračunu osigurano milijun eura.
„Svako novorođeno dijete najveća je vrijednost naše zajednice. Ovom mjerom želimo konkretno pomoći obiteljima, poslati jasnu poruku podrške mladim roditeljima te doprinijeti stvaranju pozitivnijeg demografskog okruženja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“, istaknuo je tim povodom dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.
Mjera se odnosi na sve bebe rođene od 1. siječnja 2026. godine, čije obitelji pravovremeno podnesu zahtjev i ispunjavaju propisane uvjete.
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja ako je hrvatski državljanin i ima neprekidno prebivalište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji najmanje dvije godine na dan rođenja djeteta, a drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište ili stalni boravak u županiji na dan rođenja djeteta.
Uvjet je i da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u trenutku podnošenja zahtjeva te da ni jedan od roditelja nema evidentiran privremeni odlazak iz Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva.
Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći potrebno je podnijeti u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.
