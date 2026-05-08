Hrvatski svećenik upozorava na "sotonske krunice": Osobno sam ih vidio i iz Međugorja

Pater Siniša Štambuk na društvenim mrežama je objavio upozorenje za sve one koji kupuju krunice, ukazujući na pojavu, njegovim riječima, "sotonskih krunica".
"Provjerite svoje krunice, bez obzira gdje su kupljene ili tko vam ih je poklonio", upozorio je pater Siniša Štambuk u objavi na Facebooku. Ako vam ih je poklonio netko tko ne obraća pažnju na detalje nego smatra da je svaki križ isti, možda vam je i ne znajući kupio poklonio ovako nešto, kaže Štambuk, prilažući grafiku koja tumači znakove prepoznavanje "sotonske krunice".
Sunčeve zrake u svakom kutu križa, nedostajanje natpisa INRI, zmija omotana oko križa, trn iza Krista, te materijal izrade niske kvalitete ili od plastike, to su znakovi, prema Štambuku, "koji pomažu vjernicima prepoznati i izbjeći predmete koji su u suprotnosti s istinskom katoličkom vjerom."
U zasebnoj objavi, odgovarajući na brojne reakcije koje je izazvao, ističe kako svrha ili cilj njegove objave nije:
- pridobiti što više ljudi za molitvu krunice;
- pokazati da je molitva krunice nešto "sotonsko";
- navesti ljude na klanjanje krivome bogu ili na klanjanje Mariji;
- dokazati da su sve krunice takve
- negirati istinu da je Isus Krist jedini otkupitelj i spasitelj čovjeka i čovječanstva;
- pridobiti bilo koga na svoju stranu ili za svoju vjeru;
- uvrijediti ili poniziti bilo koga...
Smisao objave, kaže, je da se ljudi koji inače mole krunicu ili je možda žele za nekoga kupiti i pokloniti kao dar, informiraju i upozore na moguću opasnost.
Tvrdi, također, kako se križevi i medalje s navedenim simbolima namjerno dizajniraju, proizvode i "posvećuju" đavlu: "Nerijetko prolaze kroz sotonistički ili magijski obred, u kojem se zazivaju sotona i zlodusi, kako bi u život ljudi (koji posjeduju ili samo nose takvu krunicu) unijeli nered, neslogu i razdor. Tada takva krunica ili medaljica ili križ, djeluju kao urok, a ti predmeti, obično ne pobuđuju nikakvu sumnju...! Ako je riječ o tako "tretiranoj" krunici, onda često običan blagoslov svećenika neće biti dovoljan da poništi negativno djelovanje", piše Štambuk.
Podijelio je i svoje iskustvo iz Međugorja, pišući kako mu je prije 6-7 godina prišlo dvoje ljudi i pitali su ga što misli o "ovim krunicama". "Dali su mi da pogledam (kupili su ih 10-15, kao poklon za svoje prijatelje i poznanike)", piše, pa nastavlja: "Bile su to medaljice i križevi s ovim simbolima, ali bez onoga pozadinskog trnja (v. sliku) i bili su metalni. Tako da sam osobno vidio takvo što i zbog toga o tome pišem", stoji u njegovoj objavi.
"Kao katolički svećenik, iako slab i manjkav, osjećam dužnost o tome obavijestiti katoličke vjernike i na to ih upozoriti", kaže Štambuk.
