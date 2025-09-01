Roditelji u šoku
Strava na maturalnom putovanju: Platili skuplji autobus, usred vožnje mu ispao kotač
Putovanje koje je trebalo biti nezaboravno iskustvo, pretvorilo se u noćnu moru za roditelje nakon što se proširila snimka autobusa s kojeg je, usred vožnje kroz Španjolsku, ispao kotač.
"Prihvatili smo skuplju ponudu jer su nam obećali novi autobus. A na kraju? Djeca nam putuju bez kotača", ispričala je zabrinuta majka učenika Srednje škole Zlatar, koji se ovih dana s razredom nalazi na maturalnom putovanju u Španjolskoj, prenosi portal 24sata.
Na prezentaciji putničke agencije roditeljima i školi predstavljen je novi, moderan autobus na kat, godište 2019./2020. Premda je ponuda bila skuplja 100 eura po učeniku u odnosu na konkurenciju, roditelji su je prihvatili zbog navodno kvalitetnijih vozila i pogodnosti plaćanja na više rata.
Međutim, na dan polaska ispred škole su se pojavila dva autobusa, od kojih je jedan već na prvi pogled bio sumnjiv.
"Jedan od roditelja, koji je inače mehaničar, odmah je primijetio da nešto nije u redu s gumama. Rekli su mu da je sve u redu i da su autobusi kvalitetni, ali osjećaj nelagode nije nestajao", govori majka.
Problemi od početka
Prvi znakovi problema pojavili su se već idući dan, na vožnji prema Barceloni. Djeca su pričala kako je autobus stalno lupao i tresao se, ali nitko od odraslih nije reagirao. No situacija je eskalirala pri povratku iz Barcelone.
"U jednom trenutku autobus se nagnuo udesno i nastavili su vožnju. Djeca su osjetila da nešto nije u redu. Onda su počeli blicati i trubiti drugi vozači. Tek tad se autobus zaustavio", govori dalje majka učenika.
Prema riječima učenika, vozač je izašao, pogledao stanje i vidjelo se da kotača više nema. No vratio se u autobus i rekao: "Sve je u redu, možemo dalje".
Roditelji su u šoku
"Zar je moguće da se kotač otkine, da autobus ide dalje i da nitko ne reagira?! Da nisu šleperi trubili, tko zna kako bi završilo", pita se jedna majka.
Vozač je ostavio djecu na pješačkom prijelazu, autobus nastavio prema servisu. Vlasnik prijevozničke tvrtke iz Križevaca, čiji su autobusi angažirani, tvrdi da "nije bilo opasnosti".
"Zdrobio se ležaj. Vozač je to primijetio, stao, skinuo kotač i djecu doveo do hotela, gdje ih je ostavio na pješačkom prijelazu. Autobus može voziti bez jedne gume, ima dupli kotač. To nije ništa neuobičajeno. Kvarovi se događaju", rekao je vlasnik.
No roditelji ne dijele isto mišljenje. Smatraju da je ugrožena sigurnost njihove djece.
"Autobus nije ni izgledao kao s prezentacije, već star i očito neispravan", govore nam ogorčeni roditelji.
Ravnatelj škole: "To je sasvim normalna stvar..."
Nakon incidenta četiri autobusa su navodno zamijenjena, a povratak iz Španjolske planira se kruzerom.
Na situaciju se osvrnuo i Mladen Pavetić, ravnatelj Srednje škole Zlatar.
"To je sasvim normalna stvar, kvarovi se dešavaju", rekao nam je kratko ravnatelj.
No roditelji su razočarani takvim pristupom.
"Ovakve stvari se ne smiju nazivati normalnima. Nije normalno da autobus izgubi kotač, da vozač to ignorira i da nitko nije obavijestio roditelje ili školu. Prevarili su nas s ponudama i tražit ćemo pravdu. Ili dogovorom ili putem suda", kaže majka učenika.
