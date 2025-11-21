Prepoznajete li mladića s fotografije? Policija ga povezuje s prijetećim grafitom Jurici Pavičiću

Otkako je 18. listopada u Splitu osvanuo uvredljivi i prijeteći grafit Jurici Pavičiću, hrvatskom novinaru i književniku, policija istražuje slučaj.
Tada se na fasadi zgrade gdje živi Pavičić pojavio natpis: "Komunjaro šugava je*emo te te u gu*icu", te prekrižena strelica koja skreće ulijevo.
Mjesec dana kasnije, policija se za pomoć u ovom slučaju odlučila obratiti javnosti.
"U subotu 18. listopada 2025. godine u poslijepodnevnim satima na području Splita, nepoznati počinitelj je ostvario obilježja kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari iz čl. 235 i kaznenog djela Prijetnja iz čl. 139. st 1. i 3. Kaznenog zakona ispisivanjem grafita na stambenoj zgradi. U odnosu na opisani događaja policija provodi kriminalističko istraživanje, prenosi Dnevnik.
"Homoerotske seksualne fantazije"
Na fotografiji je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima. Radi se o muškoj osobi starosti oko 20 godina, visine od 180 cm, odjeven u crnu jaknu s kapuljačom, crne hlače i crne tenisice.
Ukoliko građani imaju informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, informacije se mogu dostaviti i e-mailom: [email protected]", stoji u policijskom dopisu.
Pavičić je tada izjavio da je grafit vidio to jutro na fasadi prilaza garaži jer se automobilom spremao poći na Marjan na posljednje ovogodišnje kupanje prije promjene vremena.
Rekao je da su mu "nevjerojatne te homoerotske seksualne fantazije mladih desničara" za koje bi volio da ih "realiziraju u stvarnosti umjesto da te fantazije projiciraju njemu na zidu kuće jer ih očito sve to skupa jako pali".
