Plenkovićeva Vlada osnovala tri nova Savjeta: Za Sjever, Središnju i Jadransku Hrvatsku

Kako je istaknuo ministar, provedbenom odlukom Vijeća EU propisano je da će se privremena zaštita odobravati samo onim osobama koje su ispunile vojne obveze u Ukrajini uz predočenje dokaza o tome, što se ne odnosi na osobe kojima je privremena zaštita u određenoj državi članici EU odobrena prije 30. srpnja 2026.