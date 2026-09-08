PISA 2025: Ovo su rezultati hrvatskih učenika

U usporedbi sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja OECD-a, učenici u Hrvatskoj vjeruju kako mogu pozitivno utjecati na promjene, podupiru zajedničko djelovanje u suočavanju s okolišnim izazovima, usvajaju održiva ponašanja te su spremniji djelovati. "Ovi rezultati daju važan uvid u to kako mladi u Hrvatskoj vide svoju ulogu u zaštiti okoliša i koliko su spremni aktivno sudjelovati u rješavanju okolišnih izazova", kazali su iz Ministarstva.