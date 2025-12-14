HZJZ se oglasio o slučaju gube: "Ne postoji ugroza za širenje bolesti"

"U Hrvatskoj je nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj, pri čemu je oboljela osoba odmah dobila propisanu antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program nadzora ili kemoprofilakse. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik prijenosa bolesti pri uobičajenom socijalnom kontaktu ili na širu populaciju, a zdravstveni sustav provodi sve potrebne mjere u skladu s epidemiološkom strukom i s međunarodnim stručnim smjernicama", naveli su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nakon što je potvrđen jedan uvezeni slučaj oboljenja, stranog radnika iz Nepala.