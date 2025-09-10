I hrvatski vojnici su u Poljskoj. MORH: Nisu sudjelovali u rušenju ruskih dronova

Oružane snage RH su do sada u NATO aktivnosti u Poljskoj sudjelovale s 861 pripadnikom. Njihove zadaće odnose se na razvoj borbene spremnosti i jačanje interoperabilnosti kroz obuku i vježbe, kontinuirano poboljšavanje planova uporabe i obrambenog planiranja te integriranje u poljske obrambene planove, objavio je ranije MORH.