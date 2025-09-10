Oglas

"nisu bili ugroženi"

I hrvatski vojnici su u Poljskoj. MORH: Nisu sudjelovali u rušenju ruskih dronova

author
Hina
|
10. ruj. 2025. 10:56
poljska vojska
Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS

Hrvatski vojnici razmješteni u Poljskoj nisu bili ugroženi u naletu ruskih dronova i nisu sudjelovali u njihovu rušenju, objavio je u MORH u srijedu.

Oglas

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova, koji su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor. 

MORH je priopćio da su pripadnici 16. hrvatskog kontigenta u NATO-voj aktivnosti prednjih kopnenih snaga bili udaljeni 300 kilometara od mjesta događaja "te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja".

Također se ističe da "pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, nisu u stanju povišene pripravnosti, nisu uključeni u aktualna zbivanja i nisu ugroženi".

U novoj rotaciji u rujnu 2025. godine u Poljsku je upućen mehanizirani vod iz sastava bojne Tigrova sastavljen od 50 pripadnika i četiri borbena oklopna vozila Patria.

Oružane snage RH su do sada u NATO aktivnosti u Poljskoj sudjelovale s 861 pripadnikom. Njihove zadaće odnose se na razvoj borbene spremnosti i jačanje interoperabilnosti kroz obuku i vježbe, kontinuirano poboljšavanje planova uporabe i obrambenog planiranja te integriranje u poljske obrambene planove, objavio je ranije MORH.

Teme
morh poljska rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ