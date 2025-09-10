I hrvatski vojnici su u Poljskoj. MORH: Nisu sudjelovali u rušenju ruskih dronova

Hrvatski vojnici razmješteni u Poljskoj nisu bili ugroženi u naletu ruskih dronova i nisu sudjelovali u njihovu rušenju, objavio je u MORH u srijedu.
Oglas
Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova, koji su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor.
MORH je priopćio da su pripadnici 16. hrvatskog kontigenta u NATO-voj aktivnosti prednjih kopnenih snaga bili udaljeni 300 kilometara od mjesta događaja "te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja".
Također se ističe da "pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, nisu u stanju povišene pripravnosti, nisu uključeni u aktualna zbivanja i nisu ugroženi".
U novoj rotaciji u rujnu 2025. godine u Poljsku je upućen mehanizirani vod iz sastava bojne Tigrova sastavljen od 50 pripadnika i četiri borbena oklopna vozila Patria.
Oružane snage RH su do sada u NATO aktivnosti u Poljskoj sudjelovale s 861 pripadnikom. Njihove zadaće odnose se na razvoj borbene spremnosti i jačanje interoperabilnosti kroz obuku i vježbe, kontinuirano poboljšavanje planova uporabe i obrambenog planiranja te integriranje u poljske obrambene planove, objavio je ranije MORH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas