na trgu bila i policija
Incident u Zagrebu: Dostavljač vrijeđao i prijetio prosvjednicima na skupu molitelja
Prva je subota u srpnju, što znači da su se na glavnom zagrebačkom trgu opet okupili muškarci koji mole krunicu.
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Tradicionalno, na suprotnoj strani, bliže kipu bana Jelačića, smjestili su se prosvjednici koji bubnjevima ometaju molitvu.
Ovoga puta rascjep između jedne i druge skupine nikada nije bio veći. Sada između njih stoji velika pozornica s videozidom, odnosno fan-zona za Svjetsko prvenstvo.
Oko molitelja, zvanih i klečavci, koji se nalaze u označenom prostoru, stajale su žene koje su im se pridružile u molitvi. Ulazak u ograđeni dio ženama nije bio dopušten. Naravno, na glavnom gradskom trgu, kao i svakog puta, prisutan je veći broj policajaca.
Na samom kraju, oko 9:30, došlo je do incidenta kada se vozač bicikla s Wolt torbom na leđima približio skupini prosvjednika s bubnjevima, piše novinar Jutarnjeg lista Anton Tipura.
Dizao je desnicu i zaurlao: "Živio Hitler" okupljenima, a zatim počeo jednoj osobi prijetiti kako će je prebiti palicom.
Nije mario što se oko njega nalaze policajci. Dapače, sam ih je počeo tražiti po Trgu i govorio im kako će ljude tući palicom.
Policajci ga nisu zaustavili dok je dovikivao prijetnje i uvrede, ali je fizički obračun izbjegnut.
Cijelo vrijeme ga je jedan policijski službenik snimao, ali se biciklist od kamera nije skrivao. Muškarac se na kraju biciklom zaputio u smjeru Praške ulice, a sam incident trajao je oko dvije minute.
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