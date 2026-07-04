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na trgu bila i policija

Incident u Zagrebu: Dostavljač vrijeđao i prijetio prosvjednicima na skupu molitelja

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N1 Info
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04. srp. 2026. 12:47
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Zagreb
Marko Seper/PIXSELL

Prva je subota u srpnju, što znači da su se na glavnom zagrebačkom trgu opet okupili muškarci koji mole krunicu.

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Tradicionalno, na suprotnoj strani, bliže kipu bana Jelačića, smjestili su se prosvjednici koji bubnjevima ometaju molitvu.

Ovoga puta rascjep između jedne i druge skupine nikada nije bio veći. Sada između njih stoji velika pozornica s videozidom, odnosno fan-zona za Svjetsko prvenstvo.

Oko molitelja, zvanih i klečavci, koji se nalaze u označenom prostoru, stajale su žene koje su im se pridružile u molitvi. Ulazak u ograđeni dio ženama nije bio dopušten. Naravno, na glavnom gradskom trgu, kao i svakog puta, prisutan je veći broj policajaca.

Na samom kraju, oko 9:30, došlo je do incidenta kada se vozač bicikla s Wolt torbom na leđima približio skupini prosvjednika s bubnjevima, piše novinar Jutarnjeg lista Anton Tipura.

Dizao je desnicu i zaurlao: "Živio Hitler" okupljenima, a zatim počeo jednoj osobi prijetiti kako će je prebiti palicom.

Nije mario što se oko njega nalaze policajci. Dapače, sam ih je počeo tražiti po Trgu i govorio im kako će ljude tući palicom.

Policajci ga nisu zaustavili dok je dovikivao prijetnje i uvrede, ali je fizički obračun izbjegnut.

Cijelo vrijeme ga je jedan policijski službenik snimao, ali se biciklist od kamera nije skrivao. Muškarac se na kraju biciklom zaputio u smjeru Praške ulice, a sam incident trajao je oko dvije minute.

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Teme
zagreb molitelji policija

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