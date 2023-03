Inicijativa četiri grada: Puljak otkrio o čemu su gradonačelnici raspravljali

Podijeli :

N1

Splitski gradonačenik Ivica Puljak gostovao je u emisiji Newsroom i govorio o današnjem sastanku četvorice gradonačelnika najvećih hrvatskih gradova i problemima koji žele riješiti.

“Danas smo se prvi put sastali, a odsada ćemo se sastajati svakih par mjeseci. Za danas smo odredili incijalni sastnak, a odabrali smo tri teme: priuštivo stanovanje, digitalizaciju i zelenu tranziciju“, kazao je Puljak.

Naglasio je i kako u Splitu spremaju instalacije solarnih panela na 14 javnih zgrada, te naglasio kako se neka od takvih modernih rješenja mogu najefikasnije i najjednostavnije primjeniti upravo u gradovima.

Puljak: “Investitor je prvo izgradio kuću, a onda išao tražiti dozvolu za nju” Puljak o kazni od 100.000 kuna: Odlučuje Inspektorat, na čijem je čelu opet HDZ

Otkad je on došao na čelo Splita, objašnjava, nije mogao povući novac iz niti jednog europskog fonda, jer niti jedna takozvana europska omotnica nije bila spremna. Sada to planira učiniti.

Kada je riječ o Dalmatia Toweru, oko koga Grad spori s investitorom i ne želi mu izdati uporabnu dozvolu dok se neboder ne svede “u zadane gabarite“, Puljak tvrdi da je investitor uzrok problemu.

“Investitor ne pokazuje volju da se riješi problem. Taj investitor je od prijašnjih vlasti dobio deset katova viška nego što je bilo zamišljeno, a pritom ga nisu ni pitali da učini nešto od javnog interesa. Nakon što je dobio tih deset katova, on je sagradio još više. Sada to ispituje USKOK. Nama su svi građani isti i moraju svi jednako poštivati zakone kazao je Puljak“ , te dodao kako investitor možda računa na to da će nadležno ministarstvo, dakle država, a ne grad, morati odlučiti o tome što će se dogoditi.

Puljak tvrdi da su im opcije za suradnju centar i lijevi centar, ali da te stranke pritom nisu imali nikakve veze s HDZ-om.

“Građanima treba jasno ponuditi ideju; ili HDZ ili Hrvatska. Mislim da se svi moramo odlučiti za Hrvatsku“, poručio je Puljak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

N1 otkriva: Čuveni Super Konzum potiho prodan poslovnom partneru Pavla Vujnovca Prodaja Super Konzuma: O otkriću N1 oglasio se Pavao Vujnovac