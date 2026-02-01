Iranski protupotez dolazi nakon tjedana rastućih napetosti, tijekom kojih je američki predsjednik Donald Trump više puta prijetio vojnim udarima i jačao američku pomorsku prisutnost na Bliskom istoku. Ipak, Trump je u subotu rekao da Iran „ozbiljno razgovara” sa SAD-om, nekoliko sati nakon što je najviši iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost izjavio da aranžmani za pregovore napreduju.