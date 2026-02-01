Potez dolazi nakon odluke Europske unije da Islamsku revolucionarnu gardu proglasi „terorističkom organizacijom“.
Iran je proglasio europske vojske „terorističkim skupinama” nakon odluke Europske unije da istu oznaku primijeni na Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) zbog krvavog gušenja nedavnih prosvjeda, piše Al Jazeera.
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je u nedjelju da je odluka donesena na temelju „Članka 7. Zakona o protumjerama protiv proglašenja IRGC-a terorističkom organizacijom”.
„Europljani su si zapravo pucali u nogu i, još jednom, slijepom poslušnošću Amerikancima odlučili protiv interesa vlastitih naroda”, rekao je Ghalibaf.
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas u četvrtak je objavila odluku Unije o proglašenju IRGC-a terorističkom organizacijom, poručivši da represija ne može „ostati bez odgovora”.
„Svaki režim koji ubija tisuće vlastitih ljudi radi na vlastitom uništenju”, napisala je na društvenim mrežama.
Iran has announced that it now considers all European Union militaries to be 'terrorist groups'. This follows the EU’s terror designation of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) over a deadly crackdown on protesters. pic.twitter.com/kkeSHTerAA— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 1, 2026
Američka organizacija Human Rights Activists News Agency navodi da je potvrdila 6.713 smrtnih slučajeva tijekom prosvjeda diljem zemlje, koji su započeli 28. prosinca zbog gospodarskih nezadovoljstava, ali su se ubrzo pretvorili u ozbiljan izazov vlasti.
Iranske vlasti nisu objavile službene podatke o broju uhićenih, ali su navele da je tijekom prosvjeda poginulo najmanje 3.117 ljudi, uključujući 2.427 osoba opisanih kao „nevini” prosvjednici ili pripadnici sigurnosnih snaga.
Država je u noći 8. siječnja, na vrhuncu prosvjeda, prekinula pristup internetu i mobilnim mrežama diljem Irana.
IRGC je grana iranske vojske, osnovana nakon Iranske revolucije 1979. godine. Djeluje uz redovne oružane snage, izravno odgovara vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju te ima ključnu ulogu u obrani Irana, vanjskim operacijama i regionalnom utjecaju.
Iranski protupotez dolazi nakon tjedana rastućih napetosti, tijekom kojih je američki predsjednik Donald Trump više puta prijetio vojnim udarima i jačao američku pomorsku prisutnost na Bliskom istoku. Ipak, Trump je u subotu rekao da Iran „ozbiljno razgovara” sa SAD-om, nekoliko sati nakon što je najviši iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost izjavio da aranžmani za pregovore napreduju.
Iranski dužnosnici upozorili su da bi svaki napad izazvao „sveobuhvatan” odgovor. Teheran je također najavio vojne vježbe s bojevim gađanjem za nedjelju i ponedjeljak u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, uskom prolazu kroz koji prolazi petina svjetske trgovine naftom.
U međuvremenu, vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei izjavio je u nedjelju da bi američki napad na Iran prerastao u regionalni sukob.
„[Trump] stalno govori da je doveo brodove […] Iranski narod se neće bojati tih stvari, iranski narod neće biti uzdrman tim prijetnjama”, rekao je.
„Mi nismo započinjali i ne želimo napasti nijednu zemlju, ali iranski narod snažno će uzvratiti svakome tko ih napadne ili uznemirava.”
