Kallas: Imam veliki popis za čitanje, kad završim posao, bit ću jako pametna

Iako je Kallas odbila navesti konkretne naslove koje trenutačno čita, izrazila je optimizam da će joj to dubinsko proučavanje povijesne literature omogućiti da bude „puno pametnija“ u procesu donošenja odluka nakon što završi s čitanjem. Ove izjave uslijedile su kao odgovor na prijedlog jednog novinara da joj se pokloni knjiga posvećena povijesti Sirije.