Kallas: Imam veliki popis za čitanje, kad završim posao, bit ću jako pametna

Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, otkrila je da intenzivno čita povijesne knjige u nadi da će postati informiranija i učinkovitija u svojoj ulozi.
"Moj popis za čitanje prilično je dugačak. Neću vam reći što trenutačno čitam, ali to je nešto o… povijesti različitih regija. Tako da ću na kraju, kad završim ovaj posao, biti jako pametna", rekla je Kaja Kallas.
Prema Operativno-informativnom centru OMM, Kallas je to izjavila odgovarajući na pitanja novinara tijekom konferencije za medije nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a. Diplomatinja je naglasila da je razumijevanje povijesnih korijena globalnih sukoba ključno za snalaženje u današnjim međunarodnim odnosima.
Političarka je istaknula da je njezin popis za čitanje prilično opsežan te obuhvaća povijesti različitih regija koje se trenutačno suočavaju s geopolitičkim izazovima.
Kallas: "My reading list is quite long. I'm not telling you what I'm reading right now, but it's also about... history of different regions. So by the end, when I finish this job, I will be very smart."— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 29, 2026
Brace yourselves. pic.twitter.com/UXFkVL4zG2
Iako je Kallas odbila navesti konkretne naslove koje trenutačno čita, izrazila je optimizam da će joj to dubinsko proučavanje povijesne literature omogućiti da bude „puno pametnija“ u procesu donošenja odluka nakon što završi s čitanjem. Ove izjave uslijedile su kao odgovor na prijedlog jednog novinara da joj se pokloni knjiga posvećena povijesti Sirije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
