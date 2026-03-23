Građane Hrvatske od sutra očekuje novi udar na džep jer cijene goriva ponovno idu gore. Već danas mnogi su krenuli na benzinske postaje kako bi napunili spremnike prije poskupljenja.
Prema najavama, cijena benzina porast će na 1,71 euro po litri, dok će dizel dosegnuti 1,84 eura. To znači da će vozači za puni spremnik dizela izdvajati i do 14,50 eura više nego dosad.
Novo poskupljenje, koje je najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ponovno otvara pitanje isplativosti odlaska po gorivo preko granice u Bosnu i Hercegovinu.
Zanimljivo, proteklog tjedna razlike u cijenama bile su minimalne, pa se dogodio i svojevrsni obrat – takozvani “benzinski turizam” išao je u suprotnom smjeru. Vozači iz Hercegovine dolazili su u Hrvatsku jer je dizel tamo bio skuplji, oko 1,64 eura po litri, piše Slobodna Dalmacija.
No, od sutra se situacija ponovno mijenja.
Prema trenutačnim cijenama u BiH – gdje benzin stoji oko 1,31 euro, a dizel 1,64 eura – razlika ponovno postaje značajna. Računica je jasna: na jednoj litri dizela vozači mogu uštedjeti oko 20 centi, što na spremniku od 50 litara znači oko 10 eura uštede.
Još je veća razlika kod benzina. Ako cijena u Hrvatskoj dosegne 1,71 euro, a u BiH ostane 1,31 euro, razlika od 40 centi po litri donosi čak 20 eura uštede po spremniku.
Za sve koji imaju mogućnost prelaska granice, odlazak po gorivo u susjednu zemlju ponovno postaje itekako isplativa opcija.
Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.
