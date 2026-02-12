Istražni zatvor za nasilnika (29) koji je sudjelovao u brutalnom premlaćivanju maloljetnika!

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je izmijenilo kvalifikaciju kažnjivog djela 29-godišnjaku s nanošenja teške tjelesne ozljede, kako je prvotno izvijestila policija, na ubojstvo u pokušaju. Uz to, tereti ga se i za nanošenje teške ozljede u pokušaju, što se odnosi na ozljede koje je zadobio 20-godišnjak koji je pokušavao pomoći 16-godišnjaku.