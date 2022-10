Istražuje se nabava cjepiva protiv koronavirusa u Europskoj uniji

Ured europskog javnog tužitelja, neovisno tijelo s nadležnošću nad istragama, kaznenim progonima te pokretanjem sudskih postupaka vezanih uz kaznena djela štete proračuna Europske unije (prijevare, korupciju ili teške prekogranične prijevare povezane s PDV-om), potvrdio je u objavi na Twitteru da istražuju postupak nabave cjepiva protiv koronavirusa u Europskoj uniji.

“Ured europskog javnog tužitelja ovim putom potvrđuje da je u tijeku istraga o nabavi cjepiva protiv koronavirusa u Europskoj uniji”, napisali su.

Dodaju da je istraga pokrenuta zbog iznimno visokog interesa javnosti, ali i da druge detalje u ovoj fazi istrage ne mogu otkriti.

The #EPPO confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. This exceptional confirmation comes after the extremely high public interest. No further details will be made public at this stage. pic.twitter.com/4001sNZREN