Iva Rinčić: Ankete pokazuju da je Riječanima dosta 35 godina vlasti SDP-a

"Rekla bih da je to kombinacija razloga, građani su duboko nezadovoljni stanjem i načinom na koji se vodi grad, od skupih usluga, ne-gospodarenja otpadom, javnog prijevoza koji se raspada, nedostatka mjesta u vrtićima, demografskog kolapsa pred kojim se Rijeka nalazi - za sve to možete (prst) uperiti u samo jednu stranku koja vodi grad 35 godina, građani su duboko nezadovoljni načinom na koji je dosadašnji gradonačelnik vodio grad, njegovim ne-bavljenjem gradom, čestim putovanjima, izostancima s posla, nedonošenjem odluka, a uostalom to najbolje pokazuje činjenica da mu vlastita stranka nije dala podršku za novi mandat", nabraja Rinčić, dodajući da ona i dalje ne smatra da je Filipović u potpunosti nezavisan kandidat, jer ako netko tko je došao kao kandidat SDP-a nakon 3 i pol godine odluči biti nezavisan, (pitanje je) koliko on zaista može biti nazavisan - tako da ona kaže da uopće ne bi radila preveliku razliku između sadašnje kandidatkinje SDP-a i njega, jer oni su i dalje simbol promašenih SDP-ovih politika, a što ovaj put Rijeka ostavlja iza sebe i okreće se budućnosti.