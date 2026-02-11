Iva Rinčić: Rijeka je lani potrošila 38.000 eura za saniranje štete od vandalizma

Grad Rijeka je za sanaciju oštećenja, nastalih kao posljedica vandalizma, u prošloj godini potrošio nešto manje od 38.000 eura, a to je znatan porast u odnosu na godinu ranije, rekla je u srijedu riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
Gradonačelnica je na svojoj redovitoj konferenciji za novinare navela da se u sklopu akcijskog plana za sprečavanje vandalizma primjenjuju preventivne i represivne mjere. Kazne za prekršitelje koji nagrđuju javne površine i javne zgrade su oko 132 eura.
"I građani i mi bili bismo zadovoljniji da je moguće snažnije sankcioniranje počinitelja, ali je ono otežano jer se vandalizam uglavnom događa noću", kaže Rinčić. Najčešća oštećenja su na urbanoj opremi i dječjim igralištima, sve više je grafita i nedopuštenog plakatiranja.
Lani su se nadzori nad komunalnim redom odvijali stalno, po službenoj dužnosti i po prijavama građana. Putem aplikacije Gradsko oko tijekom godine je pristiglo 4558 prijava kršenja komunalnog reda u različitim kategorijama. Grafiti na gradskoj imovini uklanjaju se interventno, a na privatnim zgradama ti zahvati ovise o suvlasnicima, pa dulje traje.
Osim redovnih poslova, primjenjuju se izvanredne mjere uklanjanja posljedica vandalizma, poput nedavno pokrenute akcije uklanjanja grafita s govorom mržnje. U užem središtu grada uočeno je 277 lokacija s takvim grafitima, prošlog tjedna se lociranje grafita proširilo na druge dijelove grada te će se i tamo uklanjati, najavila je gradonačelnica.
"Osim što tako uređujemo grad, šaljemo jasnu poruku da su poruke s takvim sadržajem apsolutno neprihvatljive i da ih nećemo tolerirati", istaknula je.
Komunalni redari, kojih je u Rijeci 16 uz dva pomorska redara, lani su obavili nešto više od 18.800 kontrola, a naglasak je bio na preventivi. Izdavanjem kazni u gradski proračun je uplaćeno nešto više od 22.000 eura, što je više nego u 2024., kad je uplaćeno 15.000.
Grad Rijeka će riječkog filmskog redatelja Igora Bezinovića nagraditi s 10.000 eura za izvrsnost i postignuće u filmskoj umjetnosti, prvenstveno jer je njegov dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" osvojio Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarni film.
"Time je snažno upisao Rijeku na europsku filmsku i umjetničku scenu. Ponosni smo što se na takav način, s tako snažnim porukama, promovira riječki identitet", naglasila je Rinčić.
