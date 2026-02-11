Iva Rinčić: Rijeka je lani potrošila 38.000 eura za saniranje štete od vandalizma

Komunalni redari, kojih je u Rijeci 16 uz dva pomorska redara, lani su obavili nešto više od 18.800 kontrola, a naglasak je bio na preventivi. Izdavanjem kazni u gradski proračun je uplaćeno nešto više od 22.000 eura, što je više nego u 2024., kad je uplaćeno 15.000.