"ZA IZNIMNE DOPRINOSE"

Ivan Đikić dobitnik nagrade za biokemiju FEBS-a

Hina
16. sij. 2026. 17:51
Ivan Đikić
Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić dobitnik je Medalje Theodor Bücher, jednog od najvažnijih priznanja u području biokemije i molekularne biologije koje dodjeljuje Federacija europskih biokemijskih društava (FEBS).

Nagrada mu je dodijeljena za iznimne doprinose istraživanju ubikvitinskog i autofagijskog sustav ključnih procesa koji održavaju staničnu ravnotežu i imaju presudnu ulogu u zdravlju i bolestima poput raka i neurodegenerativnih poremećaja.

"Izuzetno sam sretan i počašćen ovom nagradom. Posebno mi znači što dolazi od šire FEBS zajednice", istaknuo je tim povodom u priopćenju Đikić, dodavši kako nagradu doživljava i kao priznanje radu cijelog svog istraživačkog tima.

U sklopu nagrade, Đikić će održati plenarno predavanje na 50. FEBS kongresu u Maastrichtu u srpnju pod naslovom "Čuvari stanične homeostaze: os ubikvitin–autofagija".

Đikić djeluje na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu, a aktivno surađuje i s hrvatskom znanstvenom zajednicom posebno članovima Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Ivan Đikić

