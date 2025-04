Penava o prljavoj kampanji: Kad krenu na Vukovar, ne mogu šutjeti

Podijeli :

Sabor je izglasao promjene Zakona o grobljima. Zašto u Domovinskom pokretu smatraju da je to njihova velika pobjeda, je li im pobjeda i rezanje proračunskih subvencija Pupovčevim Novostima, tko je u pravu u prljavoj kampanji u Vukovaru - o svemu tome u N1 Studiju govori gost Ivana Hrstića - predsjednik DP-a i još kratko gradonačelnik Vukovara - Ivan Penava.

Penava nakon ovih izbora više neće biti gradonačelnik Vukovara, a sam kaže da je riječ o kraju jedne ere. “Puno je tu posla, ipak su ljudi u pitanju, izravno mijenjanje slike grada i to će mi nedostajati. Vrijeme je za mlađe snage, nisam ja osobno odabrao nikoga, postoji stranačka struktura i partneri s kojima smo postigli dogovor i idemo u novoj konstelaciji”, kaže Ivan Penava o nasljedniku.

U Vukovaru se Domovinski pokret dogovorio s HDZ-om. Penava vjeruje da će birači prepoznati da je dogovor dobar i za Grad Vukovar i za Županiju. Kaže kako vjeruje da će birači to prepoznati, i u kontekstu grada i županije, kao i da će prepoznati što je sve učinjeno. “Iznimno mi je drago da smo u ovom prilično otrovnom hrvatskom okruženju odradili tri mandata bez potvrđene optužnice, presude i punjenja rubrika crnih kronika”, kaže Penava. Dodaje da je kampanja krenula i u Vukovaru, ali da nije riječ ni o čemu izvanrednom nego o stvarima na koje pristajete kad uđete u političku arenu. “Građani nisu od jučer, znaju tko je što pričao i prije šest mjeseci i prije šest godina i na temelju toga poklanjaju svoje povjerenje”, kaže.

“Spremni iščekujemo 18. svibnja, nedjelju, prvi izborni krug“, dodaje.

Na pitanje o prljavoj kampanji u kojoj sudjeluju dojučerašnji koalicijski partneri, stranačke kolege, prijatelji, braća i kumovi koji se sada nabacuju blatom, Penava odgovara da je sve skupa jako nelogično i da ga, primjerice, prozivaju Hrvatski suverenisti s kojima je u tri mandata bio u koaliciji. “Sad odjednom se dolazi do teza da Vukovarom upravlja pet obitelji. Kreće se baš po obiteljima pa se nabrajaju ljudi imenima i prezimenima. Do sada to nije smetalo, do sada je Vukovar bio najbolji”, govori Ivan Penava.

“11 godina nije malo, u tom vremenu se raspadaju i prijateljstva i brakovi, a mi smo uspjeli opstati u političkom prostoru”, kaže.

Dotaknuo se i Marijana Pavličeka. “On se kandidira i po svaku cijenu hoće osvojiti Vukovar i krene pričati o nekakvih pet obitelji, pritom zaboravite da prve medijske batine koje sam dobio kao gradonačelnik sam dobio zato što je upravo taj Pavliček svoga kuma postavio na čelo najveće gradske tvrtke ili pak imate situaciju da svoju konstataciju završava o nekakvom Vukovaru i uspoređuje Vukovar sa Sjevernom Korejom. Čovječe, jel’ ne vidiš da pričaš o sebi u proteklih deset godina, kako možeš Grad koji je na kraju takve napretke ostvario… Takav komentar ja ne mogu dozvoliti nikome. Da, imam popriličnu dozu tolerancije, ali kad mi se krene na Vukovar, kad ga se krene prozivati Sjevernom Korejom”, govori Penava i dodaje kako se na kraju ispostavilo da su glavni problem “dva stana koja Pavliček ima u pješačkoj zoni Vukovara, dakle u elitnom dijelu grada”. Na pitanja o vikendici koju posjeduje na Visu, Penava kaže kako je riječ o nekretnini koju je naslijedio “od svoje obitelji, davno, davno prije nakon što sam ušao u politiku”. Što se tiče 11 nekretnina koje posjeduje, kaže da su to redom oranice.

Smanjivanje subvencije Novostima

Na pitanje je li do smanjivanja novčane subvencije Novostima došlo zbog Domovinskog pokreta, Penava odgovara da je riječ o glasilu u kojem, praktično, cijela redakcija predstavlja “jednu jugonostalgičarsku sferu koja je pretrčala iz Ferala, koja se bavi svime, samo ne onim što je tema glasila za nacionalne manjine“.

“Bio je naš cilj, gdje smo odmah rekli, niti jedan komunalni problem, niti jedan dio infrastrukture, financiranja, kulturno-umjetničkih društava ne smije doći u pitanje, niti kad je u pitanju srpska nacionalna manjina, ali definitivno Novosti u ovakvom obliku nisu manjinsko glasilo, dapače, jedan su politički pamflet i to koji je izravno suprotstavljen demokratskoj i slobodnoj Hrvatskoj državi. Volio bih da je odluka još bila drastičnija. Što se mene tiče, u ovom obliku, takav časopis ne treba ni postojati”, kaže Ivan Penava.

