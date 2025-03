Ivana Petrović: Milanović i Plenković moraju usuglasiti politiku prema BiH i Ukrajini

Podijeli :

Zbivanja oko Milorada Dodika u BiH rezultat su dugogodišnje zapuštenosti tog prostora od strane američke i europske politike, a ne vidim niti da se Hrvatska uključuje u neko diplomatsko rješenje krize u našem dvorištu, iako bI Plenković i Milanović trebali usuglasiti svoju politiku prema BiH, kao i prema Ukrajini, iz Studija uživo poručila je Ivana Petrović, vanjskopolitička novinarka NoveTV.

No, dodaje, to strašenje oružanim sukobom u našem susjedstvu nema smisla, to se neće dogoditi, jer bi to bila katastrofa ne samo u BiH, nego i na cijelom Zapadnom Balkanu. Iako se nikad ne zna u Trumpovoj strategiji nepredvidljivosti, očito je da se nisu ostvarila Dodikova očekivanja da će promjenom u Bijeloj kući dobiti snažnu američku podršku, dapače, State Department je ostao vrlo konzistentan u stavovima koje je imao i u vrijeme Bidena.

#related-news_0

Završetak rata u Ukrajini, realno gledajući, još nije na horizontu, smatra Petrović, jer Rusi već šalju signale da oni neće prihvatiti niti privremeno primirje, odnosno prekid vatre na bojišnici, tako da se svi koji se vesele mirovnom sporazumu – vesele s potpunim nerazumijevanjem tih zbivanja. Europa je još jednom zakazala, kaže Petrović, jer je mnogo prije američkih izbora bilo jasno da postoji realna šansa da se Trump vrati u Bijelu kuću i nisu ništa napravili kako bi na vrijeme predstavili svoj plan i rješavanje pitanja prebacili na jedino mjesto gdje se to treba rješavati – u Ujedinjene narode.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_1