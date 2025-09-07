"Molim još malo strpljenja"
Tomašević o najvažnijoj odluci u mandatu: GUP donosi zaustavljanje urbane devastacije koju gledamo desetljećima
Izmjenom GUP-a zaustavljamo urbanu devastaciju koju gledamo desetljećima. Onemogućili smo gradnju zgrada na mjestu obiteljskih kuća i interpolacije u gotovim naseljima, kaže gradonačelnik.
Glavni grad ponovno su ispunile gužve, ljetni radovi privode se kraju, a neki novi projekti su u najavi. Vrtići, škole, otpad, promet i druge komunalne teme povod su razgovora gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i Večernjeg lista. Tomašević za ovaj tjedan najavljuje najvažniju odluku u svom gradonačelničkom mandatu – donošenje izmjena Generalnog urbanističkog plana.
Dojma smo da je promet skinuo otpad s trona problema u Zagrebu, gužve su i dalje nesnosne, vozni red se preskače. Što poduzimate?
"Vozni red ZET-a se stabilizira sve više jer obnavljamo vozni park i zapošljavamo vozače. Nastavljamo suradnju sa Školom za cestovni prijevoz te plaćamo edukaciju i prekvalifikaciju za vozače autobusa, na taj način već smo zaposlili ili smo u procesu zapošljavanja više od 100 vozača. Ulažemo i u vozila ZET-a, jedanaesti novi tramvaj je u prometu, do kraja godine ih dolazi još devet, zatim od nove godine slijedi isporuka još 20 kraćih, a tijekom jeseni ćemo raspisati javnu nabavu za još 40 dužih novih tramvaja. Njih očekujemo 2027., a procjena je da će nas stajati 140 milijuna eura, koliko i Centar za gospodarenje otpadom. To je ogromna investicija pa provjeravamo mogućnosti financiranja. Očekujemo sljedeće godine prvi kontingent električnih autobusa, a radimo na infrastrukturi za punjenje", kaže gradonačelnik.
Znamo da se ljeti, kada nema gužve, najviše radi na cestama, hoće li sve biti gotovo u roku i je li realizacija na razini lanjskih godina?
"Ovog ljeta smo odradili više nego prethodnog, ideja je da se svake godine više radi, ali do granice izdržljivosti prometne infrastrukture. S razlogom su velika gradilišta na različitim dijelovima grada kako bi se smanjile gužve zbog radova. Mislim da je web stranicom regulacije.zagreb.hr i integracijom radova u aplikacije za navigaciju Google Maps i Waze na tom polju postignut velik iskorak u komunikaciji. Nastavljamo s automatizacijom prometa ugradnjom pametnih semafora za poboljšanje protočnosti prometa, ali i izgradnjom fizičkog Centra za upravljanje prometom. Usto, činimo sve da se rokovi od privatnih poduzeća koja izvode radove poštuju", dodaje se.
"Završili smo i niz asfaltiranja, obnova plinovoda, vodovoda, sve one najteže i najprometnije ulice se rade ljeti. Potrebe su puno veće pa je nemoguće sve izvesti tada, ali radovi su nužni, ne samo radi kvalitete nego i sigurnosti. Primjer vam je obnova petlje na Držićevoj gdje je rekonstrukcija započela u zadnji čas jer je petlja bila u vrlo lošem stanju. Ja bih najradije da ne moram raditi obnove vodovoda, poput onog na Ilici koji je iz 19. stoljeća, odnosno da su ga obnovili gradonačelnici prije mene, ali nisu, i smatram da je moja dužnost to napraviti, radi sigurnosti vodoopskrbe za građane i smanjenja gubitaka vode koje trenutačno imamo u Zagrebu."
Početak je školske godine, a djeca u Donjem Dragonošcu i dalje nemaju školu, čekaju je već pet godina, roditelji već dulje vrijeme ukazuju na to, što im poručujete?
"Razumijem njihovo nezadovoljstvo. Imali smo gotov projekt za četverogodišnju školu, no tražili su nas da krenemo ispočetka i projektiramo osmogodišnju školu, što smo i učinili. Sada smo pred izdavanjem građevinske dozvole, očekujemo početak gradnje na proljeće. Bit će to ogromna škola, ali i ambulanta, stoga je to možda i najveća investicija ikad u gradskoj četvrti Brezovica. Vrijednost je procijenjena na 15 milijuna eura plus PDV. Molio bih za još malo strpljenja", dodaje Tomašević.
Jednosmjenska nastava i univerzalna dostupnost vrtića također vam je jedan od ciljeva, kad podvučete crtu s prvim ovogodišnjim školskim zvonom, dokle se stiglo?
"Zadovoljan sam, napravljeni su veliki iskoraci. Dosad smo otvorili i izgradili 14 novih vrtića, dogradili ili obnovili 21 školu, a s ovom školskom godinom otvaramo osnovne škole Jakuševec i Ježdovec, I. ekonomsku srednju školu te šest vrtića: Cerje, Trnava, Sveta Klara, Novi Retkovec, Odra i Baruna Filipovića", zaključuje zagrebački gradonačelnik.
