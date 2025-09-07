Tomašević o najvažnijoj odluci u mandatu: GUP donosi zaustavljanje urbane devastacije koju gledamo desetljećima

"Završili smo i niz asfaltiranja, obnova plinovoda, vodovoda, sve one najteže i najprometnije ulice se rade ljeti. Potrebe su puno veće pa je nemoguće sve izvesti tada, ali radovi su nužni, ne samo radi kvalitete nego i sigurnosti. Primjer vam je obnova petlje na Držićevoj gdje je rekonstrukcija započela u zadnji čas jer je petlja bila u vrlo lošem stanju. Ja bih najradije da ne moram raditi obnove vodovoda, poput onog na Ilici koji je iz 19. stoljeća, odnosno da su ga obnovili gradonačelnici prije mene, ali nisu, i smatram da je moja dužnost to napraviti, radi sigurnosti vodoopskrbe za građane i smanjenja gubitaka vode koje trenutačno imamo u Zagrebu."