Izvanredna sjednica: “Prvi put smo u ovom sazivu vidjeli da Hrvatska ima oporbu”

Podijeli :

Bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor u Novom je danu komentirala izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koja se održala ovaj vikend kao i političku situaciju i krizu u Hrvatskoj.

Ocjenjujući stanje u Hrvatskoj i izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora održanu ovaj vikend na inicijativu predsjednika Republike Zorana Milanovića na kojoj su na koncu prihvaćeni zaključci isključivo vladajuće većine, Jadranka Kosor je rekla da su razlozi za sazivanje sjednice postojali.

Malenica ima novu ponudu za štrajkaše: “Stavit ćemo rok do kada da se očituju” HDZ prozvao Milanovića: “Okrenuo je leđa građanima i otišao na more!” Sindikat: Odluka o okončanju štrajka je na Vladi, sutra možemo krenuti s radom

“Ustavnopravni razlozi za sazivanje su postojali. Sabor je institucija gdje je koncentrirana najviša vlast, mnogi to zaboravljaju jer misle da smo u kancelarskom sustavu. Svi zaključci i sazivanje sjednice u okviru su Ustava RH jer se Vlada bira u Saboru i ona odgovara Saboru. Nije istina da su zaključci u rukama Vlade. Sabor kontrolira rad Vlade”, rekla je Kosor i dodala:

“Imamo krizu u pravosuđu koja će generirati nove probleme. Kad se plaće riješe i kad se radnice vrate na poslove, nagomilani zaostaci vezat će se na zaostatke kroz godinu i to će biti teško riješiti. Imamo polako ustavnopravnu krizu vezanu za odnos predsjednika RH i Vlade RH. Nisu se spominjali tinjajući problemi oko ravnatelja VSOA-e, oko diplomacije… Kao i nemogućnost Vlade i predsjednika da surađuju tamo gdje imaju ovlasti… Prvi put se pokazalo da institut izvanredne sjednice ima smisla bez obzira na zaključke, konačno smo prvi put u ovom sazivu vidjeli da imamo opoziciju, da Hrvatska ima opoziciju, da je ona ipak u nekim okolnostima spremna, uz izuzetak pojedinaca, djelovati zajednički i oko bitnih stvari. U toj opoziciji smo čuli i vidjeli nekoliko argumentiranih iskri novih činjenica i to je bilo iznenađenje. Opozicija je zato što nema 76 ili 77 glasova tako da su nerazumljiva lamentiranja kako sve to nije imalo smisla.”

Na pitanje što je oporba ovime postigla, Kosor je istaknula da izvanredna sjednica nema pobjednika i gubitnika:

“Tu nema pobjednika i gubitnika, ali zaključci koje je većina prihvatila poniženje su za Hrvatski sabor. Sabor je time sam sebe ponizio i oduzeo si ovlasti koje ima jer on itekako može zaključcima obvezivati Vladu, usmjeravati Vladu jer se Vlada bira u tom Saboru i njemu odgovara. Bilo mi je apsurdno da zaključak kojim bi se dao rok Vladi za rješavanje štrajka i da se službenicima ne uskrati plaća u štrajka, da onda takvu odluku podupiru zastupnici koji su uskočki optuženici. Nije li to neka vrsta demokratskog apsurda? Ulogu omalovažavanja oporbe ima najveća uzdanica vladajuće stranke koja je do prije godinu i pol predsjednika HDZ-a i Vlade naziva hodajućom sotonom i patološkim lažljivcem i on je sad presudan u obrani Vlade.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

MUP poslao važnu obavijest građanima – tiče se osobnih iskaznica Najtužnija fotografija iz Grčke obišla svijet: Uplakana djevojka sjedi na podu