"htio je ispasti bećar"

Izvor iz DP-a: "Dabro uopće nije dao ostavku, Penava ga je smijenio 20. travnja!"

23. tra. 2026. 12:02
18.02.2026., Zagreb - Dok brojne novinarske ekipe cekaju Josipa Dabru u Saboru, on je iskoristio lijep suncan dan da s predjednikom svoje stranke Ivanom Penavom prosece centrom grada
Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik DP-a ga je razriješio i na Dabrinu funkciju imenovao Mladena Baraća, državnog tajnika u Ministarstvu demografije i useljeništva, tvrdi izvor iz DP-a.

"Želim izvijestiti članstvo Domovinskog pokreta, koalicijske partnere u vladajućoj većini i hrvatsku javnost da sam podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnoga tajnika stranke", poručio je saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u prvoj rečenici svojega jutrošnjeg priopćenja, koje je s privatne Gmail adrese poslao brojnim novinarima i redakcijama.

Nije točno da je Dabro danas dao ostavku na mjesto glavnog tajnika Domovinskog pokreta. Istina je da ga je predsjednik stranke Ivan Penava razriješio te dužnosti 20. travnja, kada je na Dabrinu funkciju imenovao Mladena Baraća, državnog tajnika u Ministarstvu demografije i useljeništva.

Dakle, nije Dabro dao ostavku, već je Penava odlučio napraviti određene promjene u tajništvu Domovinskog pokreta kako bi stranka bolje funkcionirala na terenu", kaže izvor iz Domovinskog pokreta za Jutarnji list.

Tvrdi kako Dabro u današnjem pismu upućenom novinarima nije želio obmanuti javnost prešućivanjem činjenica vezanih uz njegovu smjenu, već da je samo želio ispasti - bećar.

"Dabro je smijenjen još 20. travnja i ta se smjena dugo dogovarala. A zašto je danas napisao kako on daje ostavku, to morate pitati njega. Mislim da je samo želio ispasti frajer, da je želio malo drame kako bi si dao na važnosti. Ta je ostavka davno inicirana.

Predsjednik stranke Ivan Penava taj je proces inicirao, Dabro se s tim prijedlogom složio i nikakvog loma između njih dvojice nema. Josip Dabro ostaje naš zastupnik u Saboru", kaže izvor.

Donedavni glavni tajnik DP-a Josip Dabro u svojem jutrošnjem priopćenju za novinare napisao je kako je "o svojoj odluci i razlozima u razgovoru informirao predsjednika stranke Ivana Penavu, zatim kolege iz rukovodstva, saborske zastupnike i ministre iz Domovinskog pokreta".

