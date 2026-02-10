stroga regulativa
Jabuke i pesticidi: "Da su prekršeni propisi, već bi bile povučene. Kontrola hrane u Europi je perverzno jaka!"
Nedavno je pažnju javnosti privukla vijest o izvješću europske nevladine organizacije Pesticide Action Network (PAN) u kojemu stoji da se na tržištima trinaest europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, prodaju jabuke sa "zabrinjavajuće velikom količinom ostataka pesticida i neurotoksina" poznatih kao "kokteli pesticida".
Osim u Hrvatskoj, PAN Europe proveo je analizu u još dvanaest zemalja: Belgiji, Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Ukupno je uzeto 59 jabuka, od čega tri u Hrvatskoj - po jedna sorti gala, zlatni delišez i crveni delišez. I u sve tri je utvrđeno prisustvo pesticida.
Prema riječima Gergely Simona iz PAN Europe, 85 posto testiranih jabuka sadržavalo je "zabrinjavajuće veliku količinu ostataka pesticida i neurotoksina".
A čim takva formulacija stoji u izvješću, javnost se smjesta zabrine. Pogotovo kada je riječ o onome što jedemo.
Ostataka pesticida ima, ali nema povreda propisa
Branimir Markota iz Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) govori, pak, da u ovom slučaju nema mjesta senzacionalizmu jer nema niti kršenja propisa po pitanju koncentracije zaštitnih sredstava, odnosno pesticida u proizvodnji jabuka. Stoga, kaže, nije bilo potrebe za reakcijama nadležnih službi.
"Nema se na što reagirati kada nema ikakvih povreda propisa. Nije utvrđeno prisustvo pesticida više od dozvoljenog", kaže.
Markota napominje da je PAN Europe udruga koja se poput sličnih koje se bave zaštitom okoliša ili prava životinja, legitimno bori za što manju upotrebu zaštitnih sredstava u proizvodnji voća i povrća, odnosno bilinogojstvu općenito.
"Ta zaštitna sredstva su pesticidi, to su lijekovi za biljke. Oni postoje i koriste se prema strogoj europskoj regulativi koja je izuzetno kompleksna i koja propisuje kolike smiju biti dozvoljene količine tih aktivnih tvari. PAN je u Europi uzeo pedesetak vrsta jabuka, kod nas su uzeli tri i ustanovili da u njima ima ostataka pesticida. Ima, ali u zakonom dozvoljenim granicama. No u PAN-u kažu da bi bilo dobro kada bi ih bilo još manje."
"Kontrole obavljaju HAPIH, inspektori, trgovci..."
Zaštitna sredstva, uključujući pesticide, naprosto su neminovna u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže Markota.
"Da bi poljoprivredna proizvodnja uopće opstala moraju se koristiti zaštitna sredstva. I koriste se. Pitanje je jedino koriste li se sustavno, odgovorno i prema propisima. A o tome kod nas brigu vode HAPIH (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) i inspektorati. A povrh toga svi trgovački lanci imaju svoje standarde. Kontrole se stalno obavljaju. Najprije ih rade trgovački lanci, zatim HAPIH pa Sustav brzog uzbunjivanja za hranu. A kada se na tržištu pojavi nešto što sadrži više nekih tvari nego što ih treba biti, onda se ta hrana povlači s tržišta i obavještava javnost. U ovom slučaju to nije bilo potrebno jer ničeg nije bilo više nego što smije biti."
"Kao da tražite da u vodi iz vodovoda ne bude klora"
Markota objašnjava da je riječ o izvješću udruge koja se bori za korištenje što manje pesticida u poljoprivredi.
"To je kao kada bi tražili da u vodi iz vodovoda bude što manje klora. I klor je aktivno zaštitno sredstvo kao i pesticidi, ali ako ga ne stavimo dovoljno, u vodi ćemo imati bakterije", nudi usporedbu Markota.
U Hrvatskoj se jabuke proizvode i kontroliraju prema pravilima o sigurnosti hrane koja je utvrdila Europska unija. A ta su pravila vrlo stroga.
"Europska kontrola hrane je perverzno jaka. Jedino još Australija i Novi Zeland imaju tako rigoroznu kontrolu. Unatrag 20 godina oko 80 posto aktivnih zaštitnih tvari izbačeno je iz proizvodnje hrane. Zato je jako problematično baviti se bilinogojstvom", tvrdi predsjednik Hrvatske voćarske zajednice.
