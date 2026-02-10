Jabuke i pesticidi: "Da su prekršeni propisi, već bi bile povučene. Kontrola hrane u Europi je perverzno jaka!"

"Da bi poljoprivredna proizvodnja uopće opstala moraju se koristiti zaštitna sredstva. I koriste se. Pitanje je jedino koriste li se sustavno, odgovorno i prema propisima. A o tome kod nas brigu vode HAPIH (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) i inspektorati. A povrh toga svi trgovački lanci imaju svoje standarde. Kontrole se stalno obavljaju. Najprije ih rade trgovački lanci, zatim HAPIH pa Sustav brzog uzbunjivanja za hranu. A kada se na tržištu pojavi nešto što sadrži više nekih tvari nego što ih treba biti, onda se ta hrana povlači s tržišta i obavještava javnost. U ovom slučaju to nije bilo potrebno jer ničeg nije bilo više nego što smije biti."