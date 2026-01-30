SDP će na Konvenciji usvojiti programske politike i novi Statut stranke

Hajdaš Dončić je stava kako je nužan drugačiji pristup regionalnom razvoju kroz poreznu politiku za razvijene i manje razvijene regije, kao i uvođenje "sintetičkog, progresivnog poreza na bogatstvo". Takav porez, pojasnio je gostujući u podcastu Inkubator, uključivao bi "sve primitke i imovinu" te se "ne bi koristio za financiranje države već bi se izdvajao u poseban stambeni fond jer su cijene kvadrata i priuštivost krova nad glavom postali jedan od glavnih problema u državi."