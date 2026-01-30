SDP će na Konvenciji usvojiti programske politike i novi Statut stranke

SDP će ove subote na 10. tematsko-izvještajnoj Konvenciji pod sloganom "Razvojni model - za snažnu, produktivnu i pravednu Hrvatsku" usvojiti novi Statut stranke, ali i programske politike kojima će tražiti povjerenje građana za upravljanje državom na idućim parlamentarnim izborima.
Na izvještajno-tematskoj Konvenciji, koja počinje u 11 sati u dvorani Globus na zagrebačkom Velesajmu, preko 700 delegata stranačkih organizacija iz cijele Hrvatske usvojit će izvješće o radu SDP-a u proteklih malo manje od godinu i pol dana, odnosno otkada je vodstvo stranke preuzeo Siniša Hajdaš Dončić, kao i novi stranački Statut, ali i politike "za snažnu, produktivnu i pravednu Hrvatsku" kojima će se suprotstaviti HDZ-u na idućim izborima.
Prije usvajanja poslovnika o radu Konvencije okupljenima će se obratiti stranački šef Hajdaš Dončić, a od gostiju i koalicijski partneri - predsjednik Možemo! i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, kao i predstavnici PES-a i sestrinskih stranaka iz inozemstva.
Fokus Konvencije stavljen je na novi ekonomski model i radnike pa će članovi kroz četiri tematske radionice raspraviti ideje, kako je nedavno najavio Hajdaš Dončić, o "progresivnom oporezivanju, drugačijoj raspodjeli poreza na dobit, hrvatskoj industrijskoj razvojnoj politici i skraćivanju radnog tjedna".
"Smatramo da je postojeći model doživio svoj vrhunac. Ovaj postojeći model je bio baziran na jeftinom europskom novcu i na kohezijskoj politici koja nije bila nacionalna, nego je bila europska i nije imala fokus na određene industrijske grane", istaknuo je predsjednik SDP-a za Hrvatski radio.
Kako se doznaje, neki od prijedloga programske deklaracije kojima će SDP na čelu s Hajdaš Dončićem tražiti povjerenje birača za preuzimanje odgovornosti upravljanja državom idu u smjeru postupnog skraćenja punog radnog vremena uz zadržavanje iste plaće, uvođenje prava radnika na "isključenje" nakon završetka radnog vremena gdje je to moguće, poticanja jačanja sindikalnog organiziranja, smanjenja poreza onim poduzetnicima koji povećavaju plaće, produktivnost i skraćuju radno vrijeme, pravednijeg poreznog sustava u smislu da više tereta podnose oni koji imaju najviše, smanjenja udjela prekarnog rada, zaštite radnika...
Hajdaš Dončić je stava kako je nužan drugačiji pristup regionalnom razvoju kroz poreznu politiku za razvijene i manje razvijene regije, kao i uvođenje "sintetičkog, progresivnog poreza na bogatstvo". Takav porez, pojasnio je gostujući u podcastu Inkubator, uključivao bi "sve primitke i imovinu" te se "ne bi koristio za financiranje države već bi se izdvajao u poseban stambeni fond jer su cijene kvadrata i priuštivost krova nad glavom postali jedan od glavnih problema u državi."
