Jandroković moldavskom kolegi: Računajte na podršku Hrvatske u pristupanju EU-u

Moldavija može računati na nastavak hrvatske podrške na putu prema članstvu u Europskoj uniji, rekao je Gordan Jandroković svom moldavskom kolegi Igoru Grosuu u Stockholmu, objavio je ured predsjednika Hrvatskog sabora u ponedjeljak.
Oglas
Dvojac se sastao na marginama 4. parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme u švedskom glavnom gradu Stockholmu.
"Moldavija može računati na nastavak hrvatske podrške, na političkoj i tehničkoj razini, naročito dijeljenjem konkretnih hrvatskih znanja i iskustava stečenih na putu prema članstvu u Europskoj uniji", rekao je Gordan Jandroković svom moldavskom kolegi Igoru Grosuu, prema priopćenju.
Predsjednici parlamenata su ocijenili političku suradnju i bilateralne odnose kao vrlo dobre te iskazali interes za produbljivanjem parlamentarne suradnje učestalijim susretima na razini parlamentarnih radnih tijela i stručnih službi.
Jandroković je podsjetio da je od 2014. godine Hrvatsku posjetilo preko 800 moldavskih dužnosnika kako bi se informirali o različitim fazama pristupnog procesa te pohvalio dosadašnja postignuća i reforme u Moldaviji.
Grosu pak je Jandrokovića izvijestio o rujanskim parlamentarnim izborima u Moldaviji, naglasivši da su održani u iznimno zahtjevnim okolnostima, odnosno usred kontinuiranih "hibridnih i destabilizirajućih aktivnosti Rusije".
Nova moldavska vlada prisegnula je u početkom studenoga pred predsjednicom Maiom Sandu u Kišinjevu, a svojim najvažnijim zadatkom smatra dovršetak pregovora o pristupanju EU-u do 2028. godine.
Ulazak novih članica u EU do 2030. realan je cilj, ali na putu prema njemu nema prečica i proširenje se temelji na zaslugama, izjavila je nekoliko dana kasnije visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos pak je istog dana rekla da Moldavija spada u zemlje koje su u proteklih godinu dana ostvarile znatan napredak na putu prema EU-u.
S Ukrajinom i Moldavijom završen je analitički pregled zakonodavstva, tzv. 'screening', što je preduvjet za otvaranje pregovaračkih klastera.
Komisija smatra da su obje zemlje ispunile sve kriterije za otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja, ali za to ne postoje političke pretpostavke zbog protivljenja Mađarske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas