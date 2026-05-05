Oglas

DEVET GODINA

Jandroković najdugovječniji predsjednik Sabora: "Hvala svima na povjerenju i podršci"

author
Hina
|
05. svi. 2026. 16:03
28.04.2026., Zagreb - Gordan Jandroković. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najdugovječniji je predsjednik Sabora u neovisnoj i samostalnoj Hrvatskoj, danas je punih devet godina kako obnaša tu dužnost u trećem mandatu.

Oglas

Prvi je put za predsjednika Sabora izabran 5. svibnja 2017. godine, potom u srpnju 2020., pa u svibnju 2024. godine.

"Devet godina na čelu Hrvatskog sabora. Hvala svima na povjerenju i podršci", kratko je poručio u objavi na društvenoj mreži.

Uzme li se u obzir da je prvi višestranački Sabor konstituiran prije 36  godina, 30. svibnja 1990. godine, Jandrokovićev mandat čini četvrtinu tog razdoblja.

U bogatoj političkoj karijeri, Jandroković je više puta biran za saborskog zastupnika, a osim toga bio je i ministar vanjskih poslova, potpredsjednik Vlade kada je Hrvatska postala članica NATO-a.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gordan jandroković sabor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ