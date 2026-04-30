Jandroković: Društvo je pravedno i sigurno onda kada se rad poštuje

Hina
30. tra. 2026. 17:43
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u četvrtak čestitku u povodu Međunarodnog praznika rada u kojoj je istaknuo da je društvo pravedno i sigurno onda kada se rad poštuje, a uloženi trud primjereno vrednuje, omogućujući pojedincu dostojanstven život.

"U ime Hrvatskoga sabora i osobno, svim građankama i građanima Republike Hrvatske upućujem iskrene čestitke u povodu 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada. Rad je jedan od ključnih stupova na kojima počiva razvoj svakoga društva i gospodarstva. Društvo je pravedno i sigurno onda kada se rad poštuje, a uloženi trud primjereno vrednuje, omogućujući svakom pojedincu da dostojanstveno živi od vlastitoga rada", napisao je Jandroković u čestitki.

U aktualnim globalnim okolnostima, obilježenima ubrzanim tehnološkim promjenama i brojnim drugim izazovima, dodao je, potrebno je promišljeno i odgovorno prilagođavati politike tržišta rada. Pritom je ključno, naglašava predsjednik Sabora, jačati socijalni dijalog te razvijati partnerski odnos između države, poslodavaca i sindikata, uz očuvanje vrijednosti rada, odgovornosti i međusobnog poštovanja.

"Jednako je važno promicati i osigurati odgovarajuću ravnotežu između poslovnog i privatnog života, uvijek nastojeći osnažiti i ulogu obitelji kao temelja našeg društva", istaknuo je Jandroković.

Podsjetio je i da se 1. svibnja slavi i blagdan svetog Josipa Radnika, "uzora skromnosti, ustrajnosti i vjernosti svakodnevnim obvezama". "Njegov primjer dodatno nas podsjeća na vrijednost rada, kao i na važnost predane službe bližnjima i zajednici", naglasio je Jandroković te svim radnicama i radnicima zahvalio na njihovom cjelokupnom doprinosu i još jednom čestitao Međunarodni praznik rada.

