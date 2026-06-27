Plenković: Putin je učinio više za naoružavanje NATO-a nego sami saveznici

„Važno je da budemo više ujedinjeni. U trenutku smo kada trebamo ujediniti i osnažiti financijsko i energetsko tržište. Uz to, Europa je naš identitet i moramo zaštititi svoje vrijednosti, ali se i pozicionirati u odnosu na SAD, Rusiju, Kinu i Indiju. Za borbu demokracije i autokracije treba nam snažna Europa, a ne prazna priča“, rekao je Tajani.