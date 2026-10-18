Jedan od vođa Torcide u bijegu od policije

Među torcidašima koji su u bijegu je i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić, jedan od vođa kortea u kojem su zazivali Adolfa Hitlera, veličali Auschwitz i vrijeđali židove. Ostali koji su stigli pred suca većinom su šutjeli, jedan je iznio kratku obranu. Gotovo svi imaju dosjee, neki i zbog teških kaznenih djela. Jedan od prijavljenih torcidaša ranije je dobio šest godina zbog dilanja droge. Terete ih za javno pozivanje na mržnju za što je moguće dobiti i do tri godine zatvora.