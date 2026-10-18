fašističko skandiranje
Jedan od vođa Torcide u bijegu od policije
Istražni sudac u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 13 navijača, među kojima je i Stipe Lekić, zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju.
Oglas
Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju odredio je u subotu navečer jednomjesečni istražni zatvor za svih 13 prijavljenih navijača Hajduka koji su sudjelovali u korteu u kojem su izvikivali nacističke i antisemitske parole, a od kojih je saslušao tek trojicu jer su torcidaši ostali u bijegu, pišu 24sata.
Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo je tražilo zatvor i za preostalu desetoricu koji su trenutno u bijegu i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zbog mogućnosti bijega.
Među torcidašima koji su u bijegu je i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić, jedan od vođa kortea u kojem su zazivali Adolfa Hitlera, veličali Auschwitz i vrijeđali židove. Ostali koji su stigli pred suca većinom su šutjeli, jedan je iznio kratku obranu. Gotovo svi imaju dosjee, neki i zbog teških kaznenih djela. Jedan od prijavljenih torcidaša ranije je dobio šest godina zbog dilanja droge. Terete ih za javno pozivanje na mržnju za što je moguće dobiti i do tri godine zatvora.
Stipe Lekić dugododišnji je član Torcide, vodio je mnogobrojna navijanja i znao podignuti cijelu sjevernu tribinu Poljuda na noge.
"Ne možeš biti normalan i tako dobro voditi navijanje. On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona", opisuje ga jedan od sugovornika iz struktura Hajduka.
Po struci Lekić nije samo navijač. Poznanici kažu da je neko vrijeme vodio studio za tetoviranje, no njegova prava strast oduvijek su bile tribine i Hajduk.
Svoja politička uvjerenja nikada nije skrivao. Još 2007. godine mediji su zabilježili povorku torcidaša predvođenih Lekićem, odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend” i simbol Trećeg Reicha, koji u kandžama, umjesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvijek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.
Lekić je svojedobno obnašao dužnost tajnika Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije “zbog smjene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas