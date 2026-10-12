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Kamere i alarmi lovit će one koji ilegalno bacaju otpad u Zagrebu: Ovo su lokacije
Zagreb nastavlja borbu protiv nepropisnog odlaganja otpada videonadzorom na 247 lokacija, a gradski sustav omogućuje prepoznavanje osoba i vozila te izdvajanje snimki koje mogu poslužiti kao dokaz u postupcima zbog komunalnih prekršaja.
Britanski trg, Masarykova ulica, Glavni kolodvor i okretišta javnog prijevoza samo su neka od mjesta na kojima su u Zagrebu postavljene kamere za nadzor prostora oko zelenih otoka i podzemnih spremnika za otpad.
Videonadzor obuhvaća ukupno 247 lokacija u različitim dijelovima grada, od središta do rubnih naselja. Među njima su i područja Trnskog, Sigeta, Malešnice i Sesveta.
Grad je pokrenuo postupak nabave usluge održavanja sustava za sljedeće dvije godine, za što je predviđeno najviše 480.000 eura bez PDV-a. Prema dokumentaciji, kamere moraju biti u funkciji neprekidno, odnosno 24 sata dnevno.
Sustav je opremljen tehnologijom za snimanje u uvjetima slabog osvjetljenja, a infracrveno osvjetljenje omogućuje nadzor i tijekom noći. Kamere imaju i mogućnost prepoznavanja promjena u kadru, što može upozoriti na pokušaj pomicanja ili zakretanja uređaja, piše Jutarnji list.
Od snimke do dokaza o prekršaju
Sustav ne služi samo snimanju prostora oko spremnika za otpad. Njegove mogućnosti uključuju razlikovanje osoba i vozila te bilježenje njihova ulaska u nadzirano područje, izlaska iz njega i vremena zadržavanja.
Kada se zabilježi sumnjiv događaj, operater u nadzornom centru prima obavijest s podacima o lokaciji i vremenu te fotografijom događaja. Nakon toga može pregledati videosnimku, uključujući razdoblje prije i poslije zabilježene situacije.
Ako procijeni da bi moglo biti riječ o prekršaju, operater može označiti događaj, unijeti registarsku oznaku vozila i odabrati odgovarajuću kategoriju prekršaja. Fotografije i videosnimke potom se mogu izdvojiti i pohraniti kao dokazni materijal.
Uz snimke se čuvaju i podaci o događaju, njegovoj vrsti te osobi koja ga je obradila. Sustav omogućuje pretraživanje prema vremenu, registarskoj oznaci, vrsti događaja i operateru, kao i izvoz podataka u Excel ili PDF formatu. Predviđena je i mogućnost povezivanja sa sustavom za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka.
Snimke se prenose putem 4G mreže, dok se napajanje kamera osigurava solarnim panelima ili priključkom na stupove javne rasvjete. Svaki uređaj ima najmanje jedan terabajt prostora za lokalnu pohranu, a podaci su šifrirani. Sustav omogućuje i postavljanje maski kojima se štite dijelovi prostora koji ne bi trebali biti snimani.
Tko će održavati kamere?
Za ispravnost sustava bit će zadužen izvođač koji mora osigurati održavanje tijekom cijele godine. U slučaju kvara, oprema mora biti popravljena u roku od 48 sati.
Uz intervencije prema potrebi, jednom godišnje potrebno je pregledati svih 247 lokacija. To uključuje čišćenje leća kamera i solarnih panela te provjeru ispravnosti uređaja.
Gdje su sve postavljene kamere?
Jutarnji doznaje da se među lokacijama obuhvaćenima videonadzorom nalaze:
- Donji grad i središte: Britanski trg, Masarykova ulica, Dežmanova ulica, Zrinjevac kod Amruševe ulice, Trg kralja Petra Svačića i Trg kralja Petra Krešimira IV.
- Glavni kolodvor: peroni 1 i 2.
- Okretišta javnog prijevoza: Črnomerec, Dubrava, Dubec, Borongaj i Savski most.
- Trnje i šire središte: Trnjanska cesta, Kranjčevićeva ulica, Selska ulica, Ulica Antuna Branka Šimića i Avenija Marina Držića.
- Novi Zagreb: Trnsko, Siget, Hrgovići, Horvaćanska ulica i Blato.
- Istočni dio grada: Donje Svetice, Bjelovarska ulica u Sesvetama i Kašinska cesta u Sesvetama.
- Zapadni dio grada: područje Vrbanâ i druge lokacije obuhvaćene gradskim sustavom nadzora.
Riječ je o dijelu popisa lokacija navedenih u dokumentaciji, koja obuhvaća ukupno 247 mjesta na kojima se nadzire prostor uz spremnike i površine za odlaganje otpada.
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