Kamere i alarmi lovit će one koji ilegalno bacaju otpad u Zagrebu: Ovo su lokacije

Uz snimke se čuvaju i podaci o događaju, njegovoj vrsti te osobi koja ga je obradila. Sustav omogućuje pretraživanje prema vremenu, registarskoj oznaci, vrsti događaja i operateru, kao i izvoz podataka u Excel ili PDF formatu. Predviđena je i mogućnost povezivanja sa sustavom za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka.