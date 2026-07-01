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A4

Kaos na autocesti: Zbog nesreće kolona od 12km između Zagreba i Svete Helene

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Hina
|
01. srp. 2026. 07:31
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hak
HAK, screenshot

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom ﻿usporeno, a kolona je duga oko 12 kilometara, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

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Zbog uočenog ﻿predmeta na autocesti A1 između čvora Šibenik i odmorišta Krka na kolniku u smjeru Zagreba - promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Teme
autocesta a1 ograničenje brzine prometne nesreće prometni zastoji radovi na cestama

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