Kaos na riječkom fakultetu: Izbor dekana odgođen u zadnji čas

– Ona predstavlja presedan koji dovodi u pitanje autonomiju svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i pravnu sigurnost svakog budućeg izbora dekana. Smatram da je odluka donesena pogrešnom primjenom Zakona o ustanovama i Zakona o općem upravnom postupku, premda Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti izričito propisuje da se postupak i uvjeti izbora dekana uređuju statutom fakulteta. Kada je zakonodavac to pitanje već uredio posebnim zakonom i prepustio ga statutarnoj autonomiji fakulteta, nema mjesta primjeni drugih propisa kojima se uvode dodatni uvjeti zakonitosti koje zakon ne poznaje. U konkretnom slučaju nije riječ o pravnoj praznini u Statutu Fakulteta. Statut uređuje postupak izbora dekana, uključujući uvjete kandidature, pokretanje postupka, rad Povjerenstva i odlučivanje Fakultetskog vijeća. Pitanja na kojima rektor temelji svoju odluku, a to su obvezni sadržaj odluke o pokretanju postupka i vrijeme njezine objave, nisu pitanja koja Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ili Statut ostavljaju otvorenima za popunjavanje Zakonom o ustanovama, nego zahtjevi koje taj zakon uopće ne postavlja za izbor dekana. Stoga nije riječ o popunjavanju pravne praznine, nego o uvođenju novih uvjeta zakonitosti koje poseban zakon ne poznaje. Posebno zabrinjava činjenica da je cijeli postupak zaustavljen zbog prigovora kandidata za kojeg je Povjerenstvo za izbor dekana utvrdilo da ne ispunjava statutarne uvjete za kandidaturu. Time se zaštita navodnih prava jednoga kandidata pretvorila u povredu prava svih ostalih kandidata koji uvjete ispunjavaju te u ograničavanje prava Fakultetskog vijeća da izvrši svoju zakonsku ovlast i slobodno izabere dekana. Sve se to moglo izbjeći da je kandidat Muzur pravodobno uredio svoj radnopravni status u skladu sa Statutom Fakulteta, ali on to nije htio. Umjesto toga, mjesecima svjedočimo pokušajima da se pronađe pravni put kojim bi se prevladala činjenica da uvjeti za kandidaturu nisu bili ispunjeni. Zbog toga je u pitanje doveden cijeli izborni postupak, a zajedno s njim i autonomija Fakulteta, iznosi Jovanović.