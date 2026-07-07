KORUPTIVNI SKANDAL
Oporba o aferi Geodezija: Na kraju dana, svima treba biti jasno da će doći pred sud
Mostov Nikola Grmoja ne očekuje od Vlade ni minimum političke odgovornosti, kazao je, pa ni nakon što je deset okrivljenika priznalo krivnju u aferi Geodezija povezanoj s obnovom nakon potresa, a Sandra Benčić (Možemo!) naglasila je kako svima treba biti jasno da će na kraju doći pred sud.
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"To je jedan od velikih kompromitirajućih procesa unutar Ministarstva kulture i tražili smo ostavku ministrice Nine Obuljen Koržinek jer je nevjerojatno da je Geodezija dobila čitav niz poslova izravnom pogodbom bez natječaja, da su ključni ljudi Ministarstva bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. Ja bih volio da sada ministrica kaže što misli o cijelom slučaju, ali ne očekujemo od ove Vlade niti od ove ministrice ni minimum političke odgovornosti", rekao je Grmoja.
"Mi ćemo nastaviti upozoravati na afere ove Vlade"
Istaknuo je kako se taj minimum političke odgovornosti nije pokazao ni nakon slučaja ubojstva u Drnišu kada je, stava je Grmoja, ministar pravosuđa Damir Habijan trebao ponuditi ostavku.
"To se neće dogoditi niti u ovom slučaju, ali mi ćemo nastaviti upozoravati na afere ove Vlade, a građani će na izborima, nadam se, zatražiti njihovu odgovornost", dodao je.
Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv deset okrivljenika u aferi Geodezija, nakon što su priznali krivnju za kaznena djela povezana s korupcijom, zlouporabom fondova Europske unije i namještanjem poslova u projektima obnove nakon potresa. Postupak protiv preostalih 19 optuženika, među kojima su bivši pomoćnik ministrice kulture, bivši dekan Geodetskog fakulteta i bivši profesor, i dalje traje.
Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić čestitala je novinarima koji su, kazala je, uložili puno truda u istraživački rad kako bi otkrili tu aferu. Istaknula je kako je i dalje ostalo nejasno je li itko znao za to što se događa, u smislu nadzora.
"Međutim, na kraju dana je najvažnije da svatko tko ogreze u korupciji i zlouporabi sredstava iz EU fondova, završi tamo gdje treba i da bude kažnjen. To treba biti poruka svakom političkom akteru i svima koji rade u javnom sustavu i s javnim novcima, da će na kraju doći pred sud", poručila je.
SDP-ov Arsen Bauk ističe kako svaka presuda koja u sebi sadrži nagodbu s jedne strane implicira da su oni koji su se nagodili priznali krivnju, ali da s druge strane može biti i to da su ocijenili da im je bolje izvući se s blažom kaznom nego da u eventualnom sudskom postupku riskiraju i veću kaznu.
"Tako da to svakako do sada nije bila dobra vijest za one koji su suoptuženi, ali opet, s druge strane, ako oni nisu priznali krivnju i nisu se nagodili, znači da ili vjeruju u svoju nevinost ili nisu bili zadovoljni ponuđenom kaznom ili se žele boriti u sudskom postupku, što je njihovo pravo", rekao je.
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