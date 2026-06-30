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tijekom toplinskog vala

Rijeka osigurala privremeni smještaj za beskućnike

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Hina
|
30. lip. 2026. 10:16
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Svecana akademija povodom Dana antifasisticke borbe.
Nel Pavletic/PIXSELL

Riječka prihvatilišta zbog iznimno visokih temperatura i toplinskog vala osiguravaju privremeni dnevni smještaj za osobe bez odgovarajućeg smještaja, ponajprije za beskućnike, kojima su tijekom boravka osigurani topli obrok i napici, izvijestili su iz riječke gradske uprave.

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Ističu kako je Grad Rijeka, iako na nacionalnoj razini ne postoji propisan protokol za takve situacije, tijekom toplinskog vala i u suradnji s riječkim prihvatilištima osigurao privremeni dnevni smještaj i zaštitu za osobe bez odgovarajućeg smještaja.

Osobe kojima je potreban dnevni smještaj mogu se javiti prihvatilištu "Ruže sv. Franje“ u Baštijanovoj ulici ili prihvatilištu "Oaza“ u Ulici Žrtava fašizma.

Iz gradske uprave naglašavaju da toplinski val predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje osoba koje nemaju odgovarajući smještaj, osobito beskućnika jer se ne mogu zaštititi od ekstremnih vremenskih uvjeta.

Grad Rijeka je i tijekom prošle zime i iznimno niskih temperatura osigurao dodatne smještajne kapacitete beskućnike, odnosno osobe kojima je takva pomoć potrebna.

Teme
beskućnici ekstremni vremenski uvjeti grad rijeka privremeni smještaj socijalna skrb

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