"Rat je ponovno u modi"
Kardinal Cupich za N1 o Trumpu: Kritika nečije politike nije osobni napad
Donosimo ekskluzivni intervju našeg Hrvoja Krešića s utjecajnim čikaškim kardinalom Blaseom Cupichem, koji sudjeluje na Mediteranskim teološkim susretima posvećenima izgradnji mira u Lovranu.
"Rat je ponovno u modi"
Nalazimo se u Lovranu, na Mediteranskim teološkim susretima, gdje je, nažalost, najaktualnija tema rat i sve ono što se u svijetu u posljednje vrijeme događa. U svom ste predavanju rekli da je, nažalost, rat ponovno "u modi". Što ste time mislili?
"To je izraz koji je upotrijebio Sveti Otac 9. siječnja kada se obratio diplomatskom zboru akreditiranom pri Svetoj Stolici. Rekao je: "Rat je ponovno u modi." Time je želio reći da se danas čini kako je rat postao prva, pa čak i jedina opcija u suočavanju sa sukobima. Moramo imati na umu da je nakon II. svjetskog rata postojao konsenzus da se problemi i sukobi rješavaju prije svega dijalogom, nastojanjem da se međusobno razumijemo te uvjerenjem da je izgradnja mira najbolji put naprijed. Danas, međutim, svjedočimo tome da objava rata i vojni napad postaju prva reakcija prevelikog broja ljudi", rekao je Blase Cupich.
Postoji i pojam "pravednog rata", odnosno "opravdanog rata". Ali danas postoji sasvim drukčije tumačenje toga pojma. O čemu je riječ?
"Mislim da ljudi teoriju pravednog rata svode na svojevrsno dopuštenje za ratovanje. Napadnu drugu stranu, objave rat, a zatim to pokušavaju opravdati. No teorija pravednog rata oduvijek je bila zamišljena kao ograničenje, a ne dopuštenje. Danas smo to potpuno izvrnuli. Moguće je da idemo putem na kojem će napori da se postigne mir i dijalog biti odsutni iz svakog pokušaja rješavanja sukoba i da će se ljudi odlučivati za rat. To je zlouporaba teorije pravednog rata."
Kako Katolička Crkva može biti glas mira u današnjem svijetu?
"Kao prvo, mislim da je važno jasno definirati što su problemi, kao što je to učinio papa Lav. No jednako je važno pozvati sve katoličke vjernike, ali i sve građane, da preispitaju vlastito srce i način na koji se nose sa sukobima. Traže li načine da budu nasilni u svojoj retorici i svojim postupcima ili shvaćaju da put naprijed prije svega podrazumijeva poštovanje dostojanstva osobe s kojom se ne slažu? Isus kaže: "Ljubite svoje neprijatelje." Trebamo se zapitati upravo što to zapravo znači."
Vjerujete li da takve poruke, koje šaljete vi i koje šalje Sveti Otac, nailaze na plodno tlo, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama?
"Mislim da poruka Svetog Oca doista odjekuje među ljudima. Ljudi slušaju što ima reći. On nije političar ni politički komentator, nego pastir. Poziva ljude da se zapitaju što evanđelje od nas traži u ovom trenutku i što za nas znači biti Isusov učenik u doba međunarodnih, globalnih sukoba."
Vrlo ste otvoren kritičar, ili se barem meni tako čini, predsjednika Trumpa te nekih njegovih odluka, poteza i načina na koji upravlja zemljom. Koliko je danas teško biti u takvom položaju u SAD-u?
"Crkva je uvijek nastojala biti proročki glas u svome svjedočenju evanđelja. Kada se suprotstavimo konkretnoj politici ili praksi neke vlasti, to nije osobni napad ni na koga. Ono što želimo jest podsjetiti da svako pitanje treba promatrati unutar njegova moralna okvira. Upravo to nastojimo ponuditi. I prije je bilo administracija čije je politike Crkva kritizirala. Držim da će se to morati nastaviti ako Crkva želi ostati vjerna svom poslanju."
Osjećate li danas određeni pritisak prema Katoličkoj Crkvi i prema kritičarima Trumpove administracije u Sjedinjenim Državama?
"Držim da bismo samo trebali osjećati pritisak da ostanemo vjerni naviještanju evanđelja u današnjim okolnostima. Kad ga je predsjednik Trump napao na osobnoj razini, Sveti otac je rekao: "Ne bojim se." Mislim da upravo takav stav i mi biskupi moramo imati."
Sveti Otac prvi je papa iz SAD-a. Što to vama znači?
"Ne samo da dolazi iz SAD-a nego i iz Chicaga. Vrlo smo ponosni što je Chicago dao jednoga papu. Dobro ga poznajemo i smatramo ga jednim od nas. Mislim da njegov izbor pokazuje kako je Katolička Crkva u SAD-u dosegnula određenu zrelost, što su prepoznali i oni koji su ga izabrali. Stasao je u Crkvi kroz naš školski sustav. Vjeru mi je oblikovala obitelj koja je aktivno sudjelovala u životu Crkve. Njegov izbor svijetu poručuje da je Crkva u SAD-u dosegla određenu razinu zrelosti. No isto tako, mislim da je važno da Amerikanci shvate kako sada moramo biti vjerni pozivu koji smo primili u čovjeku koji je svijetu pokazao ono najbolje što jesmo."
Kako vidite razliku između njega i pape Franje ili vidite jasan kontinuitet?
"Zanimljivo, to su mi pitanje već postavljali. Uvijek odgovaram da u Crkvi ne biramo zamjene, nego nasljednike, bilo da je riječ o biskupu ili o papi. Stoga papu Lava vidim kao čovjeka koji će ostati vjeran tradiciji koju je primio od svojih prethodnika, ali će istodobno voditi Crkvu naprijed. On je nasljednik i učinit će neke nove stvari, uvesti nove načine na koje će nam pomoći jasnije razumjeti što evanđelje traži od nas u ovom trenu."
Hrvatska je dio vašeg nasljeđa, zemlja iz koje potječu vaši preci. Što vam znači biti ovdje, doći ovamo i ponovno se vratiti?
"Kao što sam rekao, ovdje se uvijek osjećam kao kod kuće. Ovi su me dani veoma obogatili jer sam imao priliku razgovarati s biskupima, svećenicima i laicima kojima je vjera duboko u srcu. Sudjelovanjem na ovakvoj konferenciji mogu se barem djelomično odužiti predivnoj hrvatskoj katoličkoj baštini koja je oblikovala moj život."
Kako biste opisali svoj odnos s nadbiskupom Uzinićem?
"Rekao bih da je nadbiskup Mate osoba koja pruža divan primjer toga kako bi jedan biskup trebao djelovati. Okuplja ljude oko dijaloga, spreman je suočiti se s vrlo teškim pitanjima, a okupio je i sjajan tim koji je omogućio održavanje ove konferencije. Prema njemu osjećam veliko divljenje i smatram da svima nama daje primjer kako jedan biskup treba djelovati."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare