Kardinal Cupich za N1 o Trumpu: Kritika nečije politike nije osobni napad

"Ne samo da dolazi iz SAD-a nego i iz Chicaga. Vrlo smo ponosni što je Chicago dao jednoga papu. Dobro ga poznajemo i smatramo ga jednim od nas. Mislim da njegov izbor pokazuje kako je Katolička Crkva u SAD-u dosegnula određenu zrelost, što su prepoznali i oni koji su ga izabrali. Stasao je u Crkvi kroz naš školski sustav. Vjeru mi je oblikovala obitelj koja je aktivno sudjelovala u životu Crkve. Njegov izbor svijetu poručuje da je Crkva u SAD-u dosegla određenu razinu zrelosti. No isto tako, mislim da je važno da Amerikanci shvate kako sada moramo biti vjerni pozivu koji smo primili u čovjeku koji je svijetu pokazao ono najbolje što jesmo."