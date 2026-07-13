"PRIKRIVENI NAPAD"
Medikol reagirao na istup Kekin i Benčić: Dvolična medijska parada Ivane i Sandre
Poliklinika Medikol reagirala je na najavu platforme Možemo! da će Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske predati dokumentaciju vezanu uz poslovanje te privatne zdravstvene ustanove, optuživši saborske zastupnice Ivanu Kekin i Sandru Benčić za, kako navode, iznošenje netočnih i manipulativnih tvrdnji te vođenje političke kampanje protiv privatnog zdravstva.
Naime, zastupnice Možemo! najavile su da DORH-u predaju prikupljenu dokumentaciju za koju tvrde da otvara pitanja o poslovanju Medikola i odnosu države prema toj poliklinici. Ustvrdile su da očekuju reakciju pravosudnih institucija te poručile kako žele rasvijetliti okolnosti višegodišnje suradnje Medikola s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, uz tvrdnju da je riječ o pitanju od javnog interesa.
U priopćenju Medikol poziva Ivanu Kekin i Sandru Benčić da, ako raspolažu dokumentacijom koju namjeravaju predati DORH-u, istu u cijelosti objave i javnosti. Tvrde da zastupnice nisu iznijele nikakve nove informacije, nego ponovno iznose optužbe koje se, kako navode, odnose na razdoblje još od 2011. godine te ističu da tadašnji interes nadležnih institucija nije rezultirao utvrđivanjem nezakonitosti.
"Bez da je iznijela ijednu novu informaciju, stranka Možemo!, u lovu na politički rejting, bez dokaza nastavlja manipulirati netočnostima, reciklirajući neistine koje se odnose na razdoblje još od 2011. Ni tada, unatoč višegodišnjem interesu nadležnih institucija, te optužbe nisu rezultirale utvrđivanjem nezakonitosti, a danas se iste tvrdnje ponovno iznose bez novih činjenica ili dokaza", poručuju iz Medikola.
Dodaju kako poliklinika već 30 godina posluje u skladu sa zakonom, da ima važeće ugovore sa svim javnim partnerima te da je tijekom poslovanja prošla različite oblike nadzora koji su, kako tvrde, potvrdili zakonitost i poštivanje profesionalnih standarda.
"Selektivna primjena kriterija"
U priopćenju odbacuju i tvrdnje da snose odgovornost za probleme hrvatskog zdravstvenog sustava. Navode da im se iz proračuna HZZO-a godišnje isplaćuje 0,297 posto ukupnih sredstava te ističu da su omogućili PET/CT dijagnostiku više od 155.000 pacijenata bez čekanja i po istoj cijeni za javne i privatne zdravstvene ustanove.
Medikol pritom upozorava da u Hrvatskoj postoje tisuće privatnih zdravstvenih pružatelja usluga koji, kao i oni, imaju ugovore s HZZO-om. Navode kako među njima djeluju 1.044 ordinacije obiteljske medicine, 1.349 ordinacija dentalne medicine, 131 ginekološka ordinacija, 117 pedijatrijskih ordinacija te 295 ljekarni.
"Ako je privatno pružanje ugovorenih usluga doista problem, tada bi u 'problem' trebalo ubrojiti i sve navedene. Umjesto toga, kriterij se selektivno primjenjuje isključivo na jednu polikliniku, što ukazuje da se ne radi o brizi za pacijente ili zdravstveni sustav, već o medijsko-političkom performansu uoči preuranjene predizborne kampanje koja ima za cilj u javnosti stvoriti dojam da privatni pružatelji usluga u zdravstvu potkradaju državu", stoji u priopćenju.
Iz Medikola smatraju i da je aktualna inicijativa Možemo! odgovor na građanske tužbe koje su podnijeli protiv Ivane Kekin zbog, kako tvrde, višemjesečne kampanje kojom je nanesena šteta njihovu poslovanju i ugledu. Odbacuju njezine tvrdnje da je riječ o SLAPP tužbama te navode kako zastupnica "skrivanjem iza saborskog imuniteta" pokušava zloupotrijebiti zakonsku zaštitu osoba uključenih u javno djelovanje.
Na kraju priopćenja poručuju da su "tek jedna od više od tisuću privatnih poliklinika u Republici Hrvatskoj", ističu da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo dva milijuna pacijenata te naglašavaju da će, unatoč političkim sukobima, ostati usmjereni na dobrobit pacijenata.
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