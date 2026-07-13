Medikol reagirao na istup Kekin i Benčić: Dvolična medijska parada Ivane i Sandre

"Ako je privatno pružanje ugovorenih usluga doista problem, tada bi u 'problem' trebalo ubrojiti i sve navedene. Umjesto toga, kriterij se selektivno primjenjuje isključivo na jednu polikliniku, što ukazuje da se ne radi o brizi za pacijente ili zdravstveni sustav, već o medijsko-političkom performansu uoči preuranjene predizborne kampanje koja ima za cilj u javnosti stvoriti dojam da privatni pružatelji usluga u zdravstvu potkradaju državu", stoji u priopćenju.