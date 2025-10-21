"Da ne znamo da je riječ o alternativi vojnom roku, mislili bi da se radi o radu za opće dobro. Podsjetit ću da je rad za opće dobro u principu zamjena za nekog tko je počinio kazneno djelo. Ovdje još samo fali da ubacimo guljenje krumpira i dobili smo na neki način ekvivalent. To je ako nemate sreće. Ako imate sreće i završite na civilnoj zaštiti, također ćete biti manje plaćeni i vaša obuka trajat će duže", rekao je Živković na konferenciji za novinare.