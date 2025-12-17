Koji su alati za zaštitu žena u Hrvatskoj?

"Žena je da bi pobjegla od nasilja muškarca, sjela u auto i htjela otići svojoj majci. On je polio benzinom automobil. Dobila je lake tjelesne ozljede. Imate javnu presudu koja se nalazi na stranici Visokog kaznenog suda. Dobio je sedam godina zatvora. Tu ste imali četiri kaznena djela. To je teško ubojstvo. Godine zlostavljanja prije toga, okrutnost, krajnja nehumanost. Dijete je prisustvovalo tome. Povreda prava djeteta, to su dva kaznena djela koja su utvrđena. Državno odvjetništvo nije išlo na teško uništenje imovine, jer je uništio automobil. To uopće nije optuženo. A isto tako te godine zlostavljanja očito nisu uopće uzete u obzir, iako piše u presudi, s obzirom na to kazneno djelo da se radi o pokušaju teškog ubojstva, samo za to kazneno djelo je propisana kazna od 21. do 40. godina zatvora. S obzirom na sve ono što je bilo rečeno u toj presudi, jasno je da bez obzira što je to bio pokušaj, što je puka sreća što je žena ostala živa i s obzirom na sve ovo ostalo, znači on dobije sedam godina zatvora i žali se optuženik. Državno odvjetništvo se uopće ne žali na takvu presudu. Postoje upute unutar Državnog odvjetništva da se ne optužuju sva kaznena djela kada su na štetu žena, da se tolerira nasilje i da se ne podnose žalbe za ovakva kaznena djela. A znate da Državno odvjetništvo u pravilu uvijek podnosi žalbe. I sad je pitanje tih uputa. Tko je dao takve upute i zašto kod nas nisu upute javne? To je sad pitanje funkcioniranja samog Državnog odvjetništva", dodaje.