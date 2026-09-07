Troskot nakon objave USKOK-ova nalaza: Vlada mora proglasiti izvanredno ekološko stanje u Lici

"Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimijećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, a netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi", poručio je Troskot.