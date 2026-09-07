"VIŠE NEMA PROSTORA"
Troskot nakon objave USKOK-ova nalaza: Vlada mora proglasiti izvanredno ekološko stanje u Lici
Nakon što je USKOK objavio službeno vještačenje koje potvrđuje onečišćenje podzemnih voda na području ilegalnog odlagališta otpada u Divoselu kod Gospića, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot poručio je da više nema prostora za umanjivanje razmjera ove ekološke katastrofe.
Most još jednom apelira na Vladu da, osim hitne sanacije, proglasi izvanredno ekološko stanje kako bi se bez daljnjeg odgađanja uklonio opasni otpad sa svih ugroženih lokacija, ne samo sa Silosa nego i iz Rakitovca te Ličkog Osika.
"Službeno vještačenje potvrdilo je ono na što upozoravamo mjesecima: opasni otpad nije ostao samo na površini, nego je onečišćenje dospjelo u podzemne vode. Od ovog trenutka svako novo odgađanje predstavlja svjesno izlaganje Like, njezinih voda i stanovništva daljnjoj opasnosti. Vlada mora proglasiti izvanredno ekološko stanje i aktivirati sve raspoložive kapacitete države kako bi se odmah pristupilo uklanjanju otpada sa Silosa, iz Rakitovca i Ličkog Osika", poručio je Troskot.
Vještačenje Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" provedeno je na uzorcima podzemne vode iz triju piezometarskih bušotina na području Divosela. U jednoj od njih utvrđeno je 89,2 posto svih pronađenih čestica prioritetnih polimera, dok je u jednom uzorku izmjerena koncentracija polistirena veća od 737 mikrograma po litri.
Institut je u završnom mišljenju utvrdio prostornu povezanost između promatranog površinskog područja i onečišćenja podzemnih voda polimernim materijalom. Rezultati upućuju na mogućnost da materijal s površine prodire u podzemni vodonosnik, a promatrano područje navodi se kao najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja.
"Nažalost, bili smo u pravu. Mjesecima upozoravamo da se deseci tisuća tona otpada ne mogu ostaviti na poroznom ličkom kršu bez posljedica za tlo i podzemne vode. Još sinoć nas je gradonačelnik Gospića Darko Milinović optuživao da lažemo kada govorimo o onečišćenju podzemnih voda. Danas je USKOK objavio službeni nalaz koji pokazuje upravo suprotno. Gradonačelnik sada građanima Gospića duguje ispriku, ali prije svega, duguje im istinu", izjavio je Troskot.
Naglasio je kako se problem više ne može svoditi na pojedinačne analize vode iz vodoopskrbne mreže jer one ne daju odgovor na pitanje što se događa u tlu i podzemnim vodama neposredno ispod odloženog otpada.
"Cijelo vrijeme jasno razlikujemo pitku vodu iz vodovodne mreže od podzemnih voda na području odlagališta. Uredan nalaz vode uzete iz slavine ne može biti dokaz da otpad ne onečišćuje podzemlje. Sada je službeno potvrđeno da onečišćenje podzemnih voda postoji. Potrebno je odmah utvrditi dokle je stiglo i kojim se putovima širi kroz lički krš", rekao je Troskot.
Most stoga traži da se proglašenjem izvanrednog ekološkog stanja omogući objedinjeno i žurno djelovanje svih nadležnih tijela, osiguraju potrebna sredstva te da se bez uobičajenih administrativnih odgoda započne s uklanjanjem otpada sa svih ugroženih lokacija. Istodobno je potrebno provesti detaljnu hidrogeološku analizu i uspostaviti kontinuirani monitoring podzemnih i površinskih voda.
Troskot je uputio i poruku glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, istaknuvši da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim počiniteljima.
"Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimijećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, a netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi", poručio je Troskot.
Dodao je da posljednji nalaz mora označiti kraj institucionalnog prebacivanja odgovornosti i pokušaja umirivanja javnosti nepotpunim informacijama.
"Deseci tisuća građana protekle su subote hodali za Liku i Hrvatsku jer više ne pristaju na zataškavanje i odgađanje. Sada imamo službenu potvrdu onečišćenja podzemnih voda. Vlada više nema pravo ponašati se kao da je riječ o redovnom upravnom postupku. Ovo je izvanredna ekološka situacija i tako se prema njoj mora postupati, odmah, odlučno i na svim ugroženim lokacijama", zaključio je Troskot.
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