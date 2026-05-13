Najavljeni radovi na zagrebačkoj obilaznici. Stručnjak: "Ovo je najopterećenija prometnica u državi. Bit će katastrofično"

Radovi na zagrebačkoj obilaznici trebali bi početi u drugoj polovici rujna i trajati 365 dana. Iako se ove turističke sezone veći problemi još ne očekuju, iduće bi sezone vozači mogli računati na velike gužve.
Oglas
Zagrebačka obilaznica bit će bogatija za još jednu traku. Riječ je o projektu između čvora Jankomir i Lučko u dužini od četiri i pol kilometra.
O radovima je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić razgovarao sa sudskim vještakom za promet Krunoslavom Ormužem.
"Mislim da će situacija, u najmanju ruku, biti katastrofična. Naime, ovo je najprometnija, ili bolje reći najopterećenija prometnica u Republici Hrvatskoj. Ako razmišljamo o tome da će doći božićni blagdani za vrijeme tih radova - bit će vjerojatno katastrofa", rekao je Ormuž za Dnevnik.hr.
Zbog radova će brzina na obilaznici sigurno biti ograničena, a putovanja će trajati dulje. Ormuž upozorava da bi se promet mogao znatno usporiti.
"Čim je nekakva distrakcija prometa, morate ograničiti brzinu. Nadalje, vjerojatno će se suziti i neke prometne trake, što će implicirati da će se apsolutno promet usporiti, odnosno bilo kakvo naglo usporavanje prometa će značiti totalni kolaps prometa, zaustavljanje vozila na prometnici", objasnio je.
Na tom dijelu obilaznice izgradit će se treća traka, no problem je što se promet potom nastavlja prema naplati Lučko, gdje se ulazi u dvije trake. Ormuž kaže da se s radovima ipak mora početi, ali i da se o tome predugo samo govorilo.
Poseban je problem to što na tom dijelu nema pravog alternativnog pravca. U slučaju prometne nesreće, kaže Ormuž, posljedice bi se mogle osjetiti i na obilaznici i u samom gradu.
"Nedavno je bio veliki prometni kolaps uoči prvog svibnja i onda smo vidjeli da se prelio taj silni promet kroz grad. I tada je bila blokada prometa i kroz grad, dakle u smjeru istoka i zapada, kao i na obilaznici. A to, naime, znači da ni hitne službe ne mogu pristupiti izvanrednim situacijama", rekao je Ormuž.
Kao trajno rješenje vidi povećanje protočnosti prometa na obilaznici, ali i izgradnju još jedne paralelne prometnice.
"Još jedanput ponavljam, ovo je najopterećenija prometnica u Republici Hrvatskoj i taj je promet kontinuiran tijekom cijele godine, odnosno to opterećenje, dok su naše prometnice koje se kreću prema moru ipak sezonske prometnice gdje imate osam ili deset vikenda koji su opterećeni", objasnio je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas