POJAČAN PROMET

Kilometarske kolone na autocestama, HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu

Hina
18. kol. 2025. 08:17
Pojačan je promet na važnijim prometnicama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK), a vozače pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika, pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko jednog kilometra. Između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno u koloni, a zbog prometne nesreće između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće kod Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni iz smjera čvorova Zagreb istok i Otok Svibovski.

Na A4 Goričan-Zagreb pred naplatom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je oko jednog kilometra.

Između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni od oko pet kilometara.

Na brzoj cesti Solin-Klis zbog vozila u kvaru kod nadvožnjaka Jamani u smjeru Sinja vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

Zbog vjetra Omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila;

Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi u Solinu, Stobreču i Podstrani.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

﻿U pomorskom prometu nema poteškoća.

