Kilometarske kolone na autocestama, HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika, pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko jednog kilometra. Između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno u koloni, a zbog prometne nesreće između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.