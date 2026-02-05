Kišiček o Možemo: Željeli su potaknuti birače da se pobune protiv uzurpacije vlasti, ali u ovom griješe

"Naravno, željeli su potaknuti birače da se pobune protiv te uzurpacije vlasti koju su pripisivali Plenkoviću, ali to ipak nije bio toliko velik događaj da izazove takve dramatične situacije. Nije bilo pitanje života i smrti te je stvorilo dojam prevelike emotivnosti. Premijer ih je optužio da su mrzitelji svega nacionalnost, da su tužni i zapravo im je stavio tu emotivnost na teret. Ako želite pokazati da vladate situacijom, onda je manje više; manje se govori i isto tako se pripazi na izvedbu koja bi trebala pokazivati logičnost, staloženost: vladam situacijom i imam sve pod kontrolom.