Klasić (HSLS): Nemamo problema sa zabranom komunističkih simbola

"Mi nemamo s time problema. HSLS je 1998. donio deklaraciju (kojom se osuđuje sve totalitarne režime), a koja je prethodila i EU, i Republici Hrvatskoj, znači 20 godina prije nego što je Domovinski pokrat uopće osnovan", odgovorio je Klasić novinarima u Saboru upitan je li HSLS spreman podržati prijedlog zakona kojim bi se zabranili crvena zvijezda petokraka i slogan "Smrt fašizmu, sloboda narodu".